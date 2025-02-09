SONDAKİKA 🔴 Ege’de 5.1 büyüklüğünde deprem! 9 Şubat AFAD-KANDİLLİ son depremler! Aydın, İzmir...

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İZMİR VE AYDIN'DA HİSSEDİLDİ

Ege Denizi'nde bu sabah meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem, kıyı şehirlerinde paniğe neden oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildiğini duyurdu. İzmir ve Aydın'da da hissedilen sarsıntı, kısa süreli endişeye yol açarken, ilk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.

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