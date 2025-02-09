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SONDAKİKA 🔴 Ege’de 5.1 büyüklüğünde deprem! 9 Şubat AFAD-KANDİLLİ son depremler! Aydın, İzmir...

Ege Denizi’nde 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, deprem İzmir ve Aydın başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan sarsıntı sonrası, yetkililer bölgede incelemelere başladı.

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Giriş Tarihi :09 Şubat 2025 , 22:38 Güncelleme Tarihi :09 Şubat 2025 , 22:40
SONDAKİKA 🔴 Ege’de 5.1 büyüklüğünde deprem! 9 Şubat AFAD-KANDİLLİ son depremler! Aydın, İzmir...

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Ege Bölgesi, bir kez daha depremle sarsıldı. AFAD verilerine göre, Ege Denizi açıklarında 5,1 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

    AFAD tarafından peş peşe yapılan deprem duyuruları (Fotoğraf: X)AFAD tarafından peş peşe yapılan deprem duyuruları (Fotoğraf: X)

    AFAD DUYURDU

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Ege Denizi olan 5,1 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Saat … sıralarında meydana gelen depremin yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

    Büyüklük:5.1 (Mw)
    Yer:Ege Denizi
    Tarih:2025-02-09
    Saat:22:05:44 TSİ
    Enlem:36.76306 N
    Boylam:25.87722 E
    Derinlik:7 km

    Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

    İZMİR VE AYDIN'DA HİSSEDİLDİ

    Ege Denizi'nde bu sabah meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem, kıyı şehirlerinde paniğe neden oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildiğini duyurdu. İzmir ve Aydın'da da hissedilen sarsıntı, kısa süreli endişeye yol açarken, ilk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.

    9 ŞUBAT AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

    Tarih(TS)EnlemBoylamDerinlik(Km)TipBüyüklükYer
    2025-02-09 22:25:0736.6094425.453337.0MW4.3Ege Denizi
    2025-02-09 22:16:4236.6055625.65257.0MW4.5Ege Denizi
    2025-02-09 22:05:4436.7630625.877227.0MW5.1Ege Denizi
    2025-02-09 21:58:2136.642525.640837.0ML3.3Ege Denizi
    2025-02-09 21:53:5636.6125.606397.0MW4.6Ege Denizi
    2025-02-09 21:48:5836.5713925.461677.0ML3.5Ege Denizi
    2025-02-09 21:48:2538.2436138.236397.03ML1.0Yeşilyurt (Malatya)
    2025-02-09 21:41:4436.6622225.756677.0MW4.2Ege Denizi
    2025-02-09 21:29:0836.6936125.696397.0ML3.2Ege Denizi
    2025-02-09 21:27:0540.6047227.6736110.7ML1.7Marmara Denizi - [00.90 km] Marmara (Balıkesir)
    2025-02-09 21:07:3438.2669438.021677.02ML1.3Yeşilyurt (Malatya)
    2025-02-09 20:42:0138.9144440.037.0ML1.6Karakoçan (Elazığ)
    2025-02-09 20:18:1336.7058325.726947.0ML3.9Ege Denizi
    2025-02-09 20:18:1140.6222227.629726.0ML3.4Marmara Denizi, Marmara Adası, Marmara (Balıkesir)
    2025-02-09 19:38:5238.9719437.485567.0ML1.1Gürün (Sivas)
    2025-02-09 19:34:4036.7086128.117787.0ML1.8Marmaris (Muğla)
    2025-02-09 19:19:4936.80525.700287.0ML3.2Ege Denizi
    2025-02-09 19:08:1636.6825.68757.0ML2.8Ege Denizi
    2025-02-09 19:06:5140.4602828.858337.0ML1.5Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.63 km] Armutlu (Yalova)
    2025-02-09 19:00:5436.7697225.781677.0ML2.8Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) - [134.26 km] Bodrum (Muğla)
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