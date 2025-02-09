Başkan Erdoğan'ı hedef alan Özgür Özel'e Ömer Çelik'ten sert tepki: "Gaflet ve dalalet içinde"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'ye yönelik skandal planı üzerinden Başkan Erdoğan'ı hedef alan Özgür Özel'e tepki gösterdi. Çelik şunları söyledi: "Özgür Özel'in Cumhurbaşkanımızın samimiyetini sorgulamaya kalkması siyasi dalaletten başka birşey değildir. Sayın Cumhurbaşkanımızın Filistin davası konusundaki hassasiyetine ve bu konudaki kararlı duruşuna, dost düşman tüm dünya şahitlik etmektedir. Özgür Özel, ABD yönetiminin Gazzelileri sürgün planına Cumhurbaşkanımızın sessiz kaldığını söylemiş. Özgür Özel'in bu tutumu tam bir siyasi gaflettir. ABD yönetiminin yaklaşımı hakkında Cumhurbaşkanımızın net tutumu, hem partimiz hem hükümetimiz adına yapılan açıklamalarda en açık biçimde ifade edilmiştir."

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