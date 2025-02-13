CANLI TAKİP | Başkan Erdoğan Malezya ve Endonezya’ın ardından Pakistan’da

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 10-13 Şubat 2025 tarihlerini kapsayan Asya (Malezya - Endonezya - Pakistan) turuna çıktı.
Takvim.com.tr Başkan Erdoğan'ın 4 günlük Asya turunu anbean aktarıyor...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ile bir araya geldi.
Başkan Erdoğan'a, eşi Emine Erdoğan eşlik etti.
Basına kapalı yapılan görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da yer aldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'e Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg'u hediye etti.
Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Pakistan'ın başkenti İslamabad'da, Başbakanlık Binası'nda Şerif'le bir araya geldi.
Başkan Erdoğan, Şerif'e "Ayder" renginde Togg armağan etti.
Başbakanlık binası bahçesinde bir süre sohbet eden iki lider, Togg önünde hatıra fotoğraf çektirdi.
Başkan Erdoğan, Togg'un direksiyonuna geçen Başbakan Şerif'e yolcu koltuğunda eşlik etti.
Pakistan hükümeti, sosyal medya hesabından Başkan Erdoğan'ın İslamabad Nur Khan Hava Üssü'ndeki karşılama törenine ilişkin bir görüntü paylaştı. Karşılama töreninin klip haline getirildiği görüntü, viral olan Dombra şarkıyla paylaşıldı.
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ziyaret çerçevesinde Başkan Erdoğan'a İslamabad'da işlek bir caddede yer alan ve Recep Tayyip Erdoğan isminin verildiği kavşağın tabelasını takdim etti.
İslamabad'da yapımına 5 Kasım 2024'te başlanan ve 42 günde inşa edilen kavşak Aralık 2024 tarihinde hizmete girdi.
Erdoğan ile Pakistan Başbakanı Şerif, Başbakanlık binasında baş başa görüşmelerinin ardından Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Yedinci Toplantısı'na başkanlık etti.
Toplantının ardından Erdoğan ile Şerif, iki ülke arasında kabul edilen "Stratejik Ortaklığın Derinleştirilmesi, Çeşitlendirilmesi ve Kurumsallaştırılması" başlıklı ortak bildiriyi imzaladı.
Ortak bildirinin imzalanması sonrası Erdoğan ile Pakistan Başbakan Şerif huzurunda, iki ülke arasında çeşitli alanlarda 24 işbirliği anlaşması imzalandı.
Bu kapsamda iki ülke arasındaki "Askeri ve Sivil Personelin Sosyal ve Kültürel Amaçlı Mübadelesine İlişkin Protokol", "Hava Kuvvetleri Elektronik Harp İşbirliğine İlişkin Mutabakat Muhtırası" ve "Askeri Sağlık Alanında Eğitim ve İşbirliği Protokolü", Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Pakistan Savunma Bakanı Khawaja M. Asıf tarafından imzalandı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Pakistan Enerji Bakanı Sardar Awais AhmedKhan Leghari, "Hidrokarbonlar Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşmanın Değiştirilmesine İlişkin Protokol" ile "Enerji Dönüşümü Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" ve "Madencilik Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"nı imzaladı.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Pakistan Ticaret Bakanı Jam Kamal Khan, "Mal Ticareti Anlaşmasının Geliştirilmesine İlişkin Ortak Deklarasyon" ile "Menşe Belgelerinin Onaylanmasının Dijitalleştirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı"na imza attı.
"Su Alanında İşbirliği Anlaşması" ile "Tohumculuk Konusunda İşbirliği Anlaşması", Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Pakistan Ulusal Gıda Güvenliği ve Araştırma Bakanı Rana Tanveer Hussain tarafından imza altına alındı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Pakistan Bilim ve Teknoloji Bakanı Dr. Khalid Maqbool Siddiqui, "Yasal Metroloji Altyapısının Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı" ile "TÜBİTAK ile Pakistan Ulusal Tekstil Üniversitesi Arasında Teknik Yardım ve Pakistan-Türkiye Tekstil Teknoloji Merkezi'nin Geliştirilmesi için Mutabakat Zaptı"na imza attı.
Türk Eximbank ile Pakistan Eximbank arasındaki Mutabakat Zaptına Dair Beyan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Pakistan Maliye Bakanı Muhammad Aurangzeb tarafından imzalandı.
"Sınai Mülkiyet Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı"nı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Pakistan Ticaret Bakanı Jam Kamal Khan imzaladı.
"Din Hizmetleri ve Din Eğitimi Alanlarında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptı", Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile Pakistan Din İşleri ve Dinlerarası Uyum Bakanı Chaudhry Salik Hussain tarafından imzalandı.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Pakistan Bilim ve Teknoloji Bakanı Dr. Khalid Maqbool Siddiqui, "Helal Ticaret Alanında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptı"na imza attı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Pakistan Devlet Bankası Arasında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı'nı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Pakistan Maliye Bakanı Muhammad Aurangzeb imzaladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Pakistan Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Ataullah Tarar, "Halkla İlişkiler ve İletişim Alanlarında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" ile "Medya ve İletişim Alanlarında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"na imza attı.
"Sağlık ve Eczacılık Alanlarında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı", Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Pakistan Ulusal Gıda Güvenliği ve Araştırma Bakanı Rana Tanveer Hussain tarafından imza altına alındı.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) ile Pakistan Denizcilik Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (NRDI) Arasında Mutabakat Zaptı'nı, TUSAŞ Genel Müdürü Dr. Mehmet Demiroğlu ve NRDI Genel Müdürü Javed Iqbal imzaladı.
Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Pakistan Savunma Üretimi Bakanı Khawaja M. Asıf, Savunma Sanayii Başkanlığı ile Pakistan Savunma Üretimi Bakanlığı arasındaki Mutabakat Zaptı'na imza attı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Pakistan Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Ataullah Tarar, "Görsel-İşitsel Hizmetler Ortak Yapım Anlaşması" ile "Kültürel İşbirliği Anlaşması"nı imzaladı.
İmza töreninde ayrıca, Türkiye-Pakistan İş Forumu'na ilişkin iki mutabakat zaptı da imzalandı.
Başkan Erdoğan, iki ülkenin dostluğunun simgesi olarak çam ağacı fidanı dikti.
Ağacın dikilmesinin ardından dua edildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Pakistan'da Başbakan Şahbaz Şerif tarafından resmi törenle karşılandı.
Başbakanlık binasında Pakistan Başbakanı Şerif ile ikili görüşme gerçekleştiren Erdoğan, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Yedinci Toplantısı'na katıldı. Erdoğan, Başbakan Şerif ile ortak basın toplantısı gerçekleştirecek.
İslamabad Nur Khan Hava Üssü'nde inen Başkan Erdoğan konaklayacağı otelde çiçekle karşılandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere özel uçak "TC-TRK" ile Pakistan'ın başkenti İslamabad'a geldi.
Başkan Erdoğan'ı, İslamabad Nur Khan Hava Üssü'nde, Pakistan Cumhurbaşkanı Asif Ali Zerdari, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Senatör Mohammad Ishaq Dar, Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif, Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari'nin kızı Aseefa Bhutto Zerdari, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İrfan Neziroğlu ve eşi Emine Neziroğlu ile diğer yetkililer karşıladı.
Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Pakistan'a geldi.
Başbakanlık binasında Pakistan Başbakanı Şerif ile ikili görüşme gerçekleştirmesi beklenen Başkan Erdoğan'ın, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Yedinci Toplantısı'na katılması öngörülüyor.
Başkan Erdoğan'ın, Şerif ile anlaşmalar için yapılacak imza törenine ve ortak basın toplantısına katılması planlanıyor.
Türkiye-Pakistan İş Forumu'na katılacak Başkan Erdoğan'ın, Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari ile Cumhurbaşkanlığı binasında ikili görüşme gerçekleştirmesi öngörülüyor.
Erdoğan'ın resmi ziyarette bulunacağı Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki caddeler Türkiye ve Pakistan bayraklarıyla donatıldı. Ayrıca yol kenarlarına ziyaretle ilgili afişler asıldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TC-TRK" ile Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gitmek üzere Endonezya'dan ayrıldı.
Başkan Erdoğan'ı, Halim Perdanakusuma Askeri Havalimanı'nda, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Türkiye'nin Cakarta Büyükelçisi Talip Küçükcan ve diğer yetkililer uğurladı.
Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Endonezya'dan ayrıldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'da katıldığı programda mehter marşını söyledi.
Erdoğan ve Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto'nun baş başa görüşmelerinin ve Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi İlk Toplantısı'na başkanlık etmelerinin ardından iki ülke arasındaki ortak anlaşmalar imza altına alındı. Bu kapsamda, iki ülke arasındaki Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Endonezya Cumhuriyeti Hükûmeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliği Anlaşması'nı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono imzaladı.
Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Endonezya Cumhuriyeti Hükûmeti Arasında Enerji ve Doğal Kaynaklar Alanında Mutabakat Zaptı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Endonezya Enerji ve Maden Kaynakları Bakanı Bahlil Lahadalia tarafından imza altına alındı.
Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Endonezya Hükûmeti Arasında Yatırımların Teşviki ve Kolaylaştırılmasına Dair Niyet Mektubu'na, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Endonezya Yatırım ve Ham Madde İşleme Bakanı Rosan Perkasa Roeslani imza attı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır ile Endonezya Sanayi Bakanı Agus Gumiwang Kartasasmita, Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Endonezya Cumhuriyeti Endonezya Sanayi Bakanlığı Arasında Sanayi İşbirliği Ortak Komitesi Kurulmasına Dair Mutabakat Zaptı'nı imzaladı.
Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Endonezya Cumhuriyeti Hükûmeti Arasında Tarımsal İşbirliği Konulu Mutabakat Zaptı, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Endonezya Tarım Bakanı Andi Amran Sulaiman tarafından imza altına alındı.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Endonezya Ticaret Bakanı Budi Santoso, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ile Endonezya Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Arasında Ticaret Alanında İşbirliğinin Geliştirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı'na imza attı.
Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Öğretim Kurulu ile Endonezya Cumhuriyeti Yüksek Öğretim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı Arasında Yüksek Öğretim Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve Endonezya Yüksek Öğretim, Bilim ve Teknoloji Bakanı Satryo Soemantri Brodjonegoro tarafından imzalandı.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Endonezya Din İşleri Bakanı Nasaruddin Umar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı ile Endonezya Cumhuriyeti Din İşleri Bakanlığı Arasında Din Hizmetleri ve Din Eğitimi Alanlarında İşbirliği Mutabakat Zaptı'nı imzaladı.
Türkiye Cumhuriyeti Savunma Sanayii Başkanlığı ile Endonezya Savunma Bakanlığı Arasında Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşması'na, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Endonezya Savunma Bakanı Sjafrie Shamsuddin imza attı.
BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar ile Republikorp Kurucusu Norman Joesoef arasında Bayraktar TB3 ve Bayraktar AKINCI İhracatına Yönelik Ortak Üretim Anlaşması imzalandı.
Ayrıca Anadolu Ajansı (AA) ve Endonezya Haber Ajansı (ANTARA) Arasında İşbirliği Anlaşması'nı, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ile ANTARA Başkanı Akhmad Munir imzaladı.
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) ile Endonezya Cumhuriyeti Kamu Hizmeti Yayıncılığı Radyosu (LPP RRI) Arasında Radyo Alanında Mutabakat Zaptı, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ile LPP RRI Yönetim Kurulu Başkanı I Hendrasmo tarafından imza altına alındı.
TRT Genel Müdürü Sobacı ve Endonezya Kamusal Televizyon Ağı (TVRI) Yönetim Kurulu Başkanı Iman Brotoseno, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) İle Endonezya Kamusal Televizyon Ağı (tvrı) Arasında İşbirliği Protokolü'ne imza attı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunduğu Endonezya'nın Bogor şehrinde, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile Bogor Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya geldi.
Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de yer aldı.
Başkan Erdoğan, resmi ziyarette bulunduğu Endonezya'nın Bogor şehrinde Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto tarafından resmi törenle karşılandı.
Erdoğan'ın makam aracını, Bogor Cumhurbaşkanlığı Sarayı girişinde karşılayan süvariler, bina girişine kadar araca eşlik etti. Erdoğan'ı, makam aracından indiğinde Endonezyalı çocuklar, Türk ve Endonezya bayraklarıyla selamladı.
Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto, Erdoğan'ı giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Subianto'nun tören alanındaki yerlerini almasının ardından, askeri bando iki ülkenin milli marşlarını çaldı, top atışı yapıldı.
Bogor Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki karşılama töreninde Erdoğan ve Subianto, heyetlerini birbirlerine takdim etti.
Tören kıtasını denetleyen Erdoğan ve Subianto, bina girişinde Türkiye ve Endonezya bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.
Bogor Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda şeref defterin imzalayan Erdoğan, daha sonra Subianto ile baş başa görüşmeye geçti.
Erdoğan ve Subianto, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi İlk Toplantısı'na başkanlık edecek, anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılacak.
Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto'nun onuruna vereceği resmi yemeğe iştirak edecek ve Türkiye-Endonezya İş Forumu'na katılacak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere özel uçak "TC-TRK" ile Endonezya'nın başkenti Cakarta'ya geldi.
Başkan Erdoğan'ı, Halim Perdanakusuma Askeri Havalimanı'nda, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Türkiye'nin Cakarta Büyükelçisi Talip Küçükcan ve diğer yetkililer karşıladı.
Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Endonezya'ya geldi.
Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, konaklayacakları otele gelişinde, ellerinde Türk ve Endonezya bayraklarıyla kendilerini karşılayan Endonezyalı çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi, ayaküstü sohbet etti.
Bogor Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yarın Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile baş başa görüşmesi beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi İlk Toplantısı ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılması öngörülüyor.
Erdoğan'ın, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto'nun onuruna vereceği resmi yemeğe ve Türkiye-Endonezya İş Forumu'na iştirak etmesi planlanıyor.
Endonezya'daki temasların ana gündeminde Gazze, Suriye, Rusya-Ukrayna Savaşı başta olmak üzere bölgesel ve küresel konular yer alacak. Savunma sanayi de masaya yatırılacak.
4 BİN 500 ENDONEZYALI ÖĞRENCİ TÜRK ÜNİVERSİTELERİNDE
Türkiye ile Endonezya arasında son yıllarda ekonomik ilişkilerde olumlu gelişmeler yaşanıyor. İki ülke ikili ticareti 10 milyar dolara çıkarmak için önemli adımlar atıyor. Ankara-Jakarta ilişkilerinde eğitim işbirliği de öne çıkıyor.
Türkiye'de 4 bin 500 Endonezyalı öğrenci üniversite eğitimi alıyor. İki ülke arasında "Yüksek Düzeyli İstişare Konseyi" mekanizması bulunuyor. Erdoğan'ın ziyareti marjında iki ülke cumhurbaşkanı ile bakanları bir araya gelerek ekonomi, kültür, güvenlik, teknoloji, eğitim alanında çalışmalar yapacak. İki ülkenin savunma sanayi şirketleri arasında Endonezya Kara Kuvvetlerinin kullanımı için iki yıllık sürede 18 tank üretilmesine yönelik bir anlaşma imzalanmış, bu tankların, 10'u Türkiye, 8'inin Endonezya'da üretilmesi kararı alındı. Türkiye ve Endonezya'nın savunma sanayisi alanındaki yeteneklerini birleştirerek daha fazla işbirliğine gitmesi bekleniyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TC-TRK" ile Endonezya'nın başkenti Cakarta'ya gitmek üzere Malezya'dan ayrıldı.
Başkan Erdoğan'ı, Kuala Lumpur Uluslararası Havalimanı'nda Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Emir Salim Yüksel, Malezya Savunma Bakanı Mohamed Khaled Nordin ile büyükelçilik personeli ve diğer yetkililer uğurladı.
Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Malezya'dan ayrıldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'e Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg'u hediye etti.
Erdoğan, Başbakanlık Ofisi'nde, Başbakan Enver ile bir araya geldi.
Başkan Erdoğan, Enver'e "Pamukkale beyazı" renginde Togg armağan etti.
Başbakanlık Ofisi bahçesinde bir süre otomobili inceleyen ve sohbet eden Başkan Erdoğan ile Enver, Togg önünde fotoğraf çektirdi.
Başkan Erdoğan, Togg'un direksiyonuna geçen Enver'e yolcu koltuğunda eşlik etti. Erdoğan, Togg teslim törenine katılan, ellerinde Malezya ve Türkiye bayrakları bulunan çocuklarla ilgilendi, onlarla fotoğraf çektirdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Malezya'da Başbakan Enver İbrahim tarafından resmi törenle karşılandı.
Başkan Erdoğan'ı, Başbakanlık Ofisi'ne gelişinde Başbakan İbrahim karşıladı.
Erdoğan ve İbrahim'in tören alanındaki yerlerini almasının ardından bando, iki ülkenin milli marşlarını çaldı. Tören kıtasını denetleyen Erdoğan, askerleri selamladı.
Ülkelerin heyetlerinin takdiminin ardından Erdoğan ve İbrahim, ikili ve heyetler arası görüşmeye geçti.
Törende, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da Perak Sultanı Nazrin Şah ile görüştü.
Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da yer aldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere özel uçak "TC-TRK" ile Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'a geldi.
Erdoğan'ı, Kuala Lumpur Uluslararası Havalimanı'nda, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ve eşi Dr. Wan Azizah İsmail, Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Emir Salim Yüksel, Malezya Savunma Bakanı Mohamed Khaled Nordin ile büyükelçilik personeli ve diğer yetkililer karşıladı.
Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Malezya'ya geldi.
Erdoğan'a, Putrajaya Uluslararası Kongre Merkezi'nde Perak Sultanı Nazrin Şah tarafından fahri doktora beratı tevdi edilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Yüzyılda Türkiye-Malezya Stratejik İşbirliği toplantısı kapsamında kamu çalışanları ve üniversite öğrencilerine hitap edecek.
Başkan Erdoğan, Atatürk Havalımanı'ndan "TC-TRK" uçağıyla saat 23.20'de Malezya'ya hareket etti.
Erdoğan'ı, havalimanından İstanbul Valisi Davut Gül ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir uğurladı.
Başkan Erdoğan'a, eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 10-13 Şubat 2025 tarihleri arasında Malezya, Endonezya ve Pakistan'a resmi ziyaretlerde bulunacak. Erdoğan, Malezya'ya hareketi öncesi açıklamalarda bulundu.
İsrail'in ve siyonist lobinin baskısıyla Gazze'de tehcir planı yapan ABD Başkanı Trump'a sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Bizim açımızdan dikkate ve konuşulmaya değer hiçbir yanı yoktur. Gazzellileri binlerce yıllık ebedi vatanlarından çıkarmaya kimsenin gücü yetmez. Filistin, Filistinlilerindir." dedi. CHP'lilerin kendisi ve hükümetinin Filistin hassasiyetini sorgulayarak haddini aştığını dile getiren Erdoğan, Özgür Özel'in Hamas'a terör örgütü iftirası attığını hatırlattı. Erdoğan, "İnsanda biraz mahcubiyet olur, utanma olur, arlanma olur, haya duygusu olur." diyerek ana muhalefeti yerden yere vurdu.
Malezya, Endonezya ve Pakistan ziyaretleri kapsamında yapılacak görüşmelerde, Türkiye ile söz konusu ülkeler arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla ele alınacak. Mevcut iş birliklerinin somut projelerle daha ileriye taşınması amacıyla ortak adımlar belirlenecek.
Başkan Erdoğan, kapsamılı stratejik ortak olan Malezya'yı ziyaretinin ardından Endonezya ve Pakistan'da Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantılarına katılacak ve muhataplarıyla birlikte başkanlık yapacak.
Ziyaret kapsamında, Türkiye ile bu ülkeler arasındaki ikili anlaşmalara hukuki zemin kazandırmak adına çeşitli alanlarda yeni anlaşmalar imzalanması planlanıyor. Ayrıca, Başkan Erdoğan'ın çeşitli iş çevreleriyle bir araya gelerek ekonomik ve ticari iş birliklerini güçlendirmesi öngörülüyor.
Görüşmelerde ayrıca, Gazze başta olmak üzere güncel bölgesel ve küresel meseleler de ele alınarak fikir alışverişinde bulunulacak.
Türkiye'nin gurur sektörlerinden savunma sanayi de bu ziyaretlerde masaya yatırılacak.
SAVUNMA SANAYİ İŞBİRLİĞİ
Başkan Erdoğan'ın Asya turunun ilk durağı Malezya olacak. Erdoğan'ın en son 2019'da ziyaret ettiği Malezya ile ilişkiler bu ziyaretten sonra hızlı bir yükseliş dönemine girdi. İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi olan Malezya, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını durdurmak için kurulan "Gazze Temas Grubu"nda Türkiye ile ortak hareket etti. İki ülke savunma sanayinde de önemli işbirliklerine gidiyor. Malezya, denizcilik başta olmak üzere bir çok alanda Türk savunma sanayi ürünleriyle ilgileniyor. Savunma Sanayi Başkanlığı bağlısı STM'nin Malezya için 3 korvet inşa etmesi konusunda uzlaşıldı. Geçtiğimiz yıl, Malezya'nın savunma ürünlerinin tedarikine ilişkin devletten devlete imzaladığı ilk resmi belge niteliğinde Mutabakat Zaptı imzalandı. D8 üyesi olan Malezya, ayrıca Türkiye'nin 2013 yılından beri zirvelerine davet edildiği ASEAN'ın önemli bir ortağı.
4 BİN 500 ENDONEZYALI ÖĞRENCİ TÜRK ÜNİVERSİTELERİNDE
Türkiye ile Endonezya arasında son yıllarda ekonomik ilişkilerde olumlu gelişmeler yaşanıyor. İki ülke ikili ticareti 10 milyar dolara çıkarmak için önemli adımlar atıyor. Ankara-Jakarta ilişkilerinde eğitim işbirliği de öne çıkıyor. Türkiye'de 4 bin 500 Endonezyalı öğrenci üniversite eğitimi alıyor. İki ülke arasında "Yüksek Düzeyli İstişare Konseyi" mekanizması bulunuyor. Erdoğan'ın ziyareti marjında iki ülke cumhurbaşkanı ile bakanları bir araya gelerek ekonomi, kültür, güvenlik, teknoloji, eğitim alanında çalışmalar yapacak.
İki ülkenin savunma sanayi şirketleri arasında Endonezya Kara Kuvvetlerinin kullanımı için iki yıllık sürede 18 tank üretilmesine yönelik bir anlaşma imzalanmış, bu tankların, 10'u Türkiye, 8'inin Endonezya'da üretilmesi kararı alındı. Sabah'tan Betül Usta'nın haberine göre, Türkiye ve Endonezya'nın savunma sanayisi alanındaki yeteneklerini birleştirerek daha fazla işbirliğine gitmesi bekleniyor.
SON DURAK PAKİSTAN
Başkan Erdoğan'ın Asya turunda son durak Pakistan olacak. İki ülke arasında köklü ilişkiler ve çok yakın işbirliği mevcut. Türkiye ve Pakistan arasında terörle mücadele dahil olmak üzere birçok alanda örnek dayanışma sergilenirken, uluslararası meselelerde de iki ülke büyük oranda aynı yönde fikir beyan ediyor.
TÜRKİYE TERÖRE KARŞI PAKİSTAN'IN YANINDA
Erdoğan, Türkiye'nin, huzur ve güvenliğini tehdit eden terör eylemlerine karşı Pakistan'ın yanında olduğunu, Pakistan ekonomisindeki toparlanmayı memnuniyetle karşıladıklarını, iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik iş birliğini artırmak için çalışmaların devam edeceğini ifade etti. Türkiye'nin anlaşmanın yapıldığı 2023 yılına kadarki tek kalemde en büyük ihracatı olan MİLGEM anlaşması sonrası iki ülke ilişkileri yeni bir aşamaya taşındı. Türkiye ile Pakistan arasında gemi, helikopter, SİHA ve diğer silah platformlarında anlaşmalar da yapıldı.