Türkiye KKTC’ye can suyu oldu! Başkan Erdoğan sözünü tuttu

İLK KAZMA 2011'DE VURULDU KKTC'nin su sorununu kökten çözmek için hayata geçirilen "Türkiye'den KKTC'ye Su Temini Projesi" nde ilk kazma 2011 yılında vuruldu. Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından ihale edilen projenin yükleniciliğini Kalyon İnşaat yaptı.

BARAJ İNŞA EDİLDİ Proje kapsamında Türkiye tarafında Mersin'in Anamur ilçesinde Alaköprü Barajı, Kıbrıs tarafında ise Girne kıyı bölgesinde Geçitköy Barajı inşa edildi. Türkiye tarafında ilk olarak Alaköprü Barajı inşa edildi. Toroslar'ın suyu burada biriktirildi. Ardından bu su 23 km'lik isale hattı ile kıyıya ulaştırıldı. Sonrasında ise dünyada bir benzeri olmayan bir operasyonla Akdeniz'in derinliklerine mühendislik harikası bir çalışma yapıldı ve 80 kilometre uzunluğunda askılı boru hattı döşendi.

Proje kapsamında 80 kilometre uzunluğunda askılı boru hattı döşendi. (Takvim.com.tr)

SU SORUNU ÇÖZÜLDÜ

Böylelikle adanın en büyük sorunu olan su sorunu tamamen çözülmüş oldu. Yılda 75 milyon metreküp su aktarım kapasitesine sahip proje sayesinde Kuzey Kıbrıs'ın hem içme suyu hem de tarımsal sulama ihtiyacı karşılanmış oldu.

263 MİLYON METREKÜP SU AKTARIMI GERÇEKLEŞTİ

Projenin 2015 yılında devreye alınmasının ardından 10 yıl geçti. DSİ Kıbrıs Proje Müdürlüğü'nden aldığı bilgiye göre proje kapsamında bugüne kadar toplam 263 milyon metreküp su aktarımı gerçekleştirildi. İsale hatları inşaatlarının tamamlanmasıyla birlikte Ağustos 2024 itibarıyla Kuzey Kıbrıs'ın Güzelyurt ve Mesarya ovaları da tarım suyu ile buluştu.



Halihazırda 18 bin dekar tarımsal alanın suya kavuştuğu Kıbrıs'ta yapımı devam eden 44 kilometrelik isale hattının bitmesiyle 97 bin dekar daha tarım alanı suya kavuşacak. Türkiye'den Kıbrıs'a bir yılda 75 milyon metreküp aktarılan suyun yarısının içme suyu yarısının ise tarım suyu olarak kullanılması planlanıyor.