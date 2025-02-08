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Türkiye KKTC'ye can suyu oldu! Başkan Erdoğan sözünü tuttu

Türkiye, Yavru Vatan’a 10 yılda 263 milyon metreküp su aktardı. Konuya ilişkin konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Erdoğan, İBB Başkanı iken “İktidar olursak Yavru Vatan’a suyu getiririz” demişti. Nitekim öyle de oldu" dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :08 Şubat 2025 , 07:02 Güncelleme Tarihi :08 Şubat 2025 , 07:31
Türkiye KKTC’ye can suyu oldu! Başkan Erdoğan sözünü tuttu

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    Mersin'deki Alaköprü Barajı'ndaki suyun 80 kilometrelik boru hattı üzerinden Girne'deki Geçitköy'e iletilmesiyle su sorununu çözen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), tarımsal sulama alınındaki ihtiyacını da karşılamış oldu.

    KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, suyun 30 yıla dayanan hikayesini anlattı.

    İLK KAZMA 2011'DE VURULDU
    KKTC'nin su sorununu kökten çözmek için hayata geçirilen "Türkiye'den KKTC'ye Su Temini Projesi"nde ilk kazma 2011 yılında vuruldu. Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından ihale edilen projenin yükleniciliğini Kalyon İnşaat yaptı.

    Türkiye'den KKTC'ye Su Temini Projesiʺnde ilk kazma 2011 yılında vuruldu. (Takvim.com.tr)Türkiye'den KKTC'ye Su Temini Projesiʺnde ilk kazma 2011 yılında vuruldu. (Takvim.com.tr)

    BARAJ İNŞA EDİLDİ
    Proje kapsamında Türkiye tarafında Mersin'in Anamur ilçesinde Alaköprü Barajı, Kıbrıs tarafında ise Girne kıyı bölgesinde Geçitköy Barajı inşa edildi.

    Türkiye tarafında ilk olarak Alaköprü Barajı inşa edildi. Toroslar'ın suyu burada biriktirildi. Ardından bu su 23 km'lik isale hattı ile kıyıya ulaştırıldı. Sonrasında ise dünyada bir benzeri olmayan bir operasyonla Akdeniz'in derinliklerine mühendislik harikası bir çalışma yapıldı ve 80 kilometre uzunluğunda askılı boru hattı döşendi.

    Tarihler 2015'i gösterdiğinde boru hattı aracılığıyla Alaköprü Barajı'ndaki tatlı içme suyu, Girne tarafına inşa edilen Geçitköy Barajı'na iletildi. Türkiye'den denizin altından buraya aktarılan su, barajın yanıbaşında yapılan arıtma tesisi ile arıtılarak Kıbrıs dağıtım hattına bağlandı.

    Proje kapsamında 80 kilometre uzunluğunda askılı boru hattı döşendi. (Takvim.com.tr)Proje kapsamında 80 kilometre uzunluğunda askılı boru hattı döşendi. (Takvim.com.tr)

    SU SORUNU ÇÖZÜLDÜ
    Böylelikle adanın en büyük sorunu olan su sorunu tamamen çözülmüş oldu. Yılda 75 milyon metreküp su aktarım kapasitesine sahip proje sayesinde Kuzey Kıbrıs'ın hem içme suyu hem de tarımsal sulama ihtiyacı karşılanmış oldu.

    263 MİLYON METREKÜP SU AKTARIMI GERÇEKLEŞTİ
    Projenin 2015 yılında devreye alınmasının ardından 10 yıl geçti. DSİ Kıbrıs Proje Müdürlüğü'nden aldığı bilgiye göre proje kapsamında bugüne kadar toplam 263 milyon metreküp su aktarımı gerçekleştirildi. İsale hatları inşaatlarının tamamlanmasıyla birlikte Ağustos 2024 itibarıyla Kuzey Kıbrıs'ın Güzelyurt ve Mesarya ovaları da tarım suyu ile buluştu.

    Halihazırda 18 bin dekar tarımsal alanın suya kavuştuğu Kıbrıs'ta yapımı devam eden 44 kilometrelik isale hattının bitmesiyle 97 bin dekar daha tarım alanı suya kavuşacak. Türkiye'den Kıbrıs'a bir yılda 75 milyon metreküp aktarılan suyun yarısının içme suyu yarısının ise tarım suyu olarak kullanılması planlanıyor.

    Proje, 2015 yılında devreye alındı. (Takvim.com.tr)Proje, 2015 yılında devreye alındı. (Takvim.com.tr)

    "TÜRK SUYU KULLANMAYI ÖNERDİK"
    Sabah'tan Yusuf Özdemir ve Erdoğan Yapık'ın özel haberine göre; KKTC'ye hayat veren Türk suyunun 30 yıla dayanan hikayesini ve Rum tarafı lideriyle geçtiğimiz günlerde yaptığı son görüşmeyi anlatan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise şunları kaydetti:

    "Yakın zamanda Rum liderle görüştük. Güney Kıbrıs'ın en büyük sorununun su olduğunu söyledi. Biz de sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da onayıyla Rum tarafına 'Barış suyu' olarak 'Türk suyunu' kullanmayı önerdik. Su da dahil olmak üzere Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarının değerlendirilmesi gibi farklı konularda iki halkın yararına olacak şekilde işbirliğine açığız. Birlikte ortak projeler yapabiliriz" dedi.

    Proje kapsamında bugüne kadar toplam 263 milyon metreküp su aktarımı gerçekleştirildi. (Takvim.com.tr)Proje kapsamında bugüne kadar toplam 263 milyon metreküp su aktarımı gerçekleştirildi. (Takvim.com.tr)

    "BAŞKAN ERDOĞAN SÖZ VERMİŞTİ"

    Ersin Tatar şöyle devam etti:

    "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 1996'da İBB Başkanı iken İstanbul'un su sorunun çözdü. Sonra Adalar'a da su götürdü. Biz de o dönem buna atıf yaparak 'Kıbrıs'a da su getirirsiniz' dedik. Kendileri de, "İktidar olursak yavru vatana da suyu getiririz" demişti. Nitekim öyle de oldu. 2015'de hayata geçirilen proje sayesinde su sorunumuz çözüldü. Yılda 75 milyon metreküp kapasite ile su aktarılan KKTC, bu vesile ile anavatana göbek bağıyla bağlandı. Kıbrıs Türk'ünün hakkını savunup daima bizlerin yanında duran başta Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz."

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