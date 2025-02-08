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TÜİK açıkladı! İstanbul en kalabalık şehir oldu: 131 ülkeyi geride bıraktı

Türkiye’nin en kalabalık ili İstanbul’da nüfus, 15.7 milyona çıktı. 131 ülkeyi geride bıraktı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :08 Şubat 2025
TÜİK açıkladı! İstanbul en kalabalık şehir oldu: 131 ülkeyi geride bıraktı

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    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye'nin nüfusu 2024'te 85 milyon 664 bin 944 kişiye ulaştı. En kalabalık il İstanbul'da ise nüfus 15 milyon 701 bin 602 kişiye çıktı. Türkiye'nin toplam nüfusunun yüzde 18.3'ünü barındıran megakentte 7.82 milyon erkek ve 7.88 milyon kadının yaşadığı açıklandı. İstanbul, bu nüfusuyla 204 ülke ve bölgenin 131'ini geride bıraktı. Bu ülkeler arasında Avrupa'da 11.7 milyon nüfusuyla Belçika, 10.5 milyon nüfusuyla Çekya, 10.3 milyon nüfusuyla Yunanistan, 10 milyon nüfusuyla Macaristan vardı.

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    Türkiye'de boşanmış kişilerin oranı, 2014'te yüzde 3 iken, 2024 yılında yüzde 5'e yükseldi. Nüfusa oranla en fazla boşanma ise yüzde 8.09 ile İzmir'de meydana geldi. İzmir'i, yüzde 8.04 ile Muğla, yüzde 7.42 ile Antalya ve yüzde 6.77 ile Aydın takip etti.

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