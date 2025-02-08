Trump "bombaların anası"nı İsrail'e verdi!

ABD, "Tüm Bombaların Anası" olarak bilinen ve nükleer olmayan en büyük bomba olan GBU-43/B MOAB'ın İsrail'e teslim edileceğini duyurdu. İsrail'in 2000'li yılların başından beridir ABD'den istediği ve ABD'nin önceki başkanı olan Joe Biden dönemine kadar İsrail'e verilmeyen bu bomba, yeni başkan Donald Trump'ın onayı ile İsrail'e verilecek.



ABD basınına göre, söz konusu bomba, olası bir İran saldırısında kullanılabilir. MOAB, yaklaşık 9,525 kg ağırlığında, 9.17 metre uzunluğunda ve 1.02 metre çapında. İçerisinde H-6 türü patlayıcı barındıran bu bomba, 8,480 kg patlayıcı yüküyle yüksek yıkım kapasitesine sahip.

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