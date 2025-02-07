Sahte içki skandalında korkutan gelişme! Ankara’ya sıçradı: 33 kişi hayatını kaybetti

İstanbul'u etkisi altına alan sahte içki skandalı şimdi de Ankara'ya sıçradı.

Son olarak İstanbul'da sahte içki nedeniyle hastanelere başvuran 92 kişiden 38'inin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Sahte içki kaynaklı ölümler devam ederken Ankara'dan da korkutan bir haber geldi. Ankara Valisi Vasip Şahin, sahte içki kullanımına bağlı olarak 33 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin de hastanelerde yoğun bakımda tedavi altında olduğunu açıkladı.

ANKARA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Öte yandan Ankara Valiliği'nin resmi sosyal medya hesabı X üzerinden yapılan paylaşımda yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

İlimizde son günlerde sahte alkole bağlı ölüm olaylarında maalesef artış gözlenmektedir. Sahte alkol üretimi, satışı ve kullanımıyla mücadelede, yetkili birimlerimizin yürüttüğü çalışmaların yanı sıra, vatandaşlarımızın da yetkili olmayan satış yerlerinden alkol temini yoluna gitmemeleri, sahte alkol üreten ve satanların kolluk kuvvetlerimize ve gıda denetimi ile yetkili kurumlarımıza bildirmeleri en kıymetli destek olacaktır.