Mazot gübre desteğinin hesaplara ne zaman geçeceği Şubat ayının gelmesiyle beraber merak edilen konular arasında yerini aldı.Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2 milyar 251 milyon 749 bin 635 lira tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerin hesaplarına aktaracaklarını açıkladı. Peki, tarımsal destekleme ödemesi ne zaman hesaba geçer? Mazot gübre desteği yattı mı? İşte konuya ilişkin merak edilenler.
(Takvim Foto Arşiv)
Tarımsal destekleme ödemesi yattı mı?
Bakanlığın resmi sitesi üzerinden, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin yeni bir duyuru yapıldı.
Tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin, şunlar ifade edildi:
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2 milyar 251 milyon 749 bin 635 lira tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerin hesaplarına aktaracaklarını açıkladı.
Yumaklı, çiftçilere yapılacak tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin açıklamada bulundu.
Bakan Yumaklı yaptığı açıklamada; "Üreticimizin gücüne güç katmaya aralıksız devam ediyoruz. 2 milyar 251 milyon 749 bin 635 TL tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerini kullandı.
(Takvim Foto Arşiv)
Destekleme ödemesine ilişkin detaylar şu şekilde;
Hububat Desteği kapsamında 2 milyar 2 milyon 224 bin 799 TL,
Hayvan Gen Kaynakları Desteği kapsamında 199 milyon 755 bin 800 TL,
Kırsal Kalkınma Yatırım Desteği kapsamında 49 milyon 769 bin 36 TL.