PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Tarımsal destekleme ödemesi ne zaman hesaba geçer? Mazot gübre desteği yattı mı?

Mazot gübre desteğinin hesaplara ne zaman geçeceği Şubat ayının gelmesiyle beraber merak edilen konular arasında yerini aldı.Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2 milyar 251 milyon 749 bin 635 lira tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerin hesaplarına aktaracaklarını açıkladı. Peki, tarımsal destekleme ödemesi ne zaman hesaba geçer? Mazot gübre desteği yattı mı? İşte konuya ilişkin merak edilenler.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :08 Şubat 2025 , 13:19 Güncelleme Tarihi :15 Şubat 2025 , 16:25
Tarımsal destekleme ödemesi ne zaman hesaba geçer? Mazot gübre desteği yattı mı?

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Mazot gübre desteğinin hesaplara ne zaman geçeceği Şubat ayının gelmesiyle beraber merak edilen konular arasında yerini aldı.Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2 milyar 251 milyon 749 bin 635 lira tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerin hesaplarına aktaracaklarını açıkladı. Peki, tarımsal destekleme ödemesi ne zaman hesaba geçer? Mazot gübre desteği yattı mı? İşte konuya ilişkin merak edilenler.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Tarımsal destekleme ödemesi yattı mı?

    Bakanlığın resmi sitesi üzerinden, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin yeni bir duyuru yapıldı.

    Tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin, şunlar ifade edildi:

    Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2 milyar 251 milyon 749 bin 635 lira tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerin hesaplarına aktaracaklarını açıkladı.

    Üreticiye 2.3 milyar lira

    Yumaklı, çiftçilere yapılacak tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin açıklamada bulundu.

    Bakan Yumaklı yaptığı açıklamada; "Üreticimizin gücüne güç katmaya aralıksız devam ediyoruz. 2 milyar 251 milyon 749 bin 635 TL tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerini kullandı.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Destekleme ödemesine ilişkin detaylar şu şekilde;

    Hububat Desteği kapsamında 2 milyar 2 milyon 224 bin 799 TL,

    Hayvan Gen Kaynakları Desteği kapsamında 199 milyon 755 bin 800 TL,

    Kırsal Kalkınma Yatırım Desteği kapsamında 49 milyon 769 bin 36 TL.

    Çiftçilere destek çığ gibi büyüyor

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Hububat desteği; Kırıkkale, Kayseri, Antalya, Çanakkale, Uşak, Nevşehir, Bolu, Niğde illerinde buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale ürünleri için ödenecek.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Tarımsal destek ödemesi ne zaman yatacak?

    Mazot gübre desteği olarak da bilinen temel destek ödemesi bugün hesaplara geçecek.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Tarımsal destekleme ödemesi sorgulama nasıl yapılır?

    Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olan vatandaşlar e-Devlet üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle Çiftçi Destek Ödemesi sorgulaması gerçekleştirebilir.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Sorgulama yapmak için e devlet ekranı üzerinden Çiftçi Kayıt Sistemi ekranına giriş yapmak yeterli olacaktır.. Ödeme sorgulamalarını yapacak olan vatandaşların e devlet şifresi temin etmeleri önemlidir.

    Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) Belgesi Sorgulama Ekranı

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    MÜSİAD ve ASKON’DAN TÜSİAD’a tepki: Siyaseti siyasetçilere bırakın! Üretim ve istihdam vurgusu
    Kabinede değişim olacak mı? Büyük Kongre öncesi programlar iptal! Gözler Başkan Erdoğan’da...
    Türk Telekom
    Sicillerinde var! TÜSİAD neyin peşinde? Skandala arka çıktılar! Bir de söylemediklerine bakın...
    Derbide tek hedef zafer! Beşiktaş - Trabzonspor maçının muhtemel 11’leri
    Elon Musk’ın babası Errol Musk’tan bomba Michele Obama iddiası! Barack bir erkekle evli
    Özgür Özel fena rezil oldu! Başkan Erdoğan’ı hedef aldı kendisi Asker Duası şiirini yanlış okudu
    Kassam Tugayları’ndan İsrailli esire mesaj dolu hediye: Zaman doluyor
    Rekabet Kurumu Frito Lay’a ceza kesti! Doritos, Ruffles, Lay’s...
    UEFA sıralaması güncellendi! Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev fark
    28 Şubat zihniyeti yine hortladı! Sözde yazar Ajlan Tekinkoç çarşaflı kadınlara saldırdı: Tarla korkuluğu, bombacı, sapık!
    CANLI | Gazze’de 6. takas! Hamas 3 İsrailli esiri teslim etti! Filistinli esirler Ramallah’ta | Trump’tan ilk açıklama
    Türk Halk Müziği sanatçısı Kahtalı Mıçeden acı haber! Sanatçılardan ve siyasi isimlerden peş peşe paylaşım
    DEM’li Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan görevinden alındı! İşte yerine görevlendirilen isim
    Darbe ile doğdu krizlerle cebini doldurdu! CHP’nin arka bahçesi TÜSİAD’ın kirli geçmişi: Zenginler kulübü terörsüz Türkiye’ye karşı
    Başkan Erdoğan duyurmuştu! Bakan Kacır isim verdi: O otomobil devi Türkiye’ye fabrika kuruyor
    13. kez baba! Fenomen Ashley St. Clair’dan bomba iddia: Bir çocuk doğurdum babası Elon Musk
    CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun Sarıyer’deki villası görüntülendi! İşte kare kare çifte standart
    Sevgililer Günü paylaşımı tepki çekmişti! Merve Taşkın adliyeye sevk edildi
    Can Borcu’nun Yaşar’ı Cüneyt Mete bakın kiminle evli! Meğer Kuruluş Osman’ın güzeller güzeliyle...