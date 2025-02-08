İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Mazot gübre desteğinin hesaplara ne zaman geçeceği Şubat ayının gelmesiyle beraber merak edilen konular arasında yerini aldı.Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2 milyar 251 milyon 749 bin 635 lira tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerin hesaplarına aktaracaklarını açıkladı. Peki, tarımsal destekleme ödemesi ne zaman hesaba geçer? Mazot gübre desteği yattı mı? İşte konuya ilişkin merak edilenler.

(Takvim Foto Arşiv) Tarımsal destekleme ödemesi yattı mı? Bakanlığın resmi sitesi üzerinden, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin yeni bir duyuru yapıldı. Tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin, şunlar ifade edildi: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2 milyar 251 milyon 749 bin 635 lira tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerin hesaplarına aktaracaklarını açıkladı. Üreticiye 2.3 milyar lira Yumaklı, çiftçilere yapılacak tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Yumaklı yaptığı açıklamada; "Üreticimizin gücüne güç katmaya aralıksız devam ediyoruz. 2 milyar 251 milyon 749 bin 635 TL tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerini kullandı.