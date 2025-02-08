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Mansur Yavaş'ın açtığı Ulus 100. Yıl Meydanı 10 ayda çöktü: Kaldırım bile yapamıyor!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın 20 Mart 2024’te açtığı Ulus 100. Yıl Meydanı, bir yıl dolmadan çöktü. Meydandaki 100-150 metrekarelik alanda yaşanan göçük, belediyenin iş bilmezliğini gösterdi. Vatanadaşlar "Kaldırım bile yapamıyor" diyerek Mansur Yavaş'a tepki gösterdi.

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Giriş Tarihi :08 Şubat 2025 , 10:14 Güncelleme Tarihi :08 Şubat 2025 , 10:32
Mansur Yavaş’ın açtığı Ulus 100. Yıl Meydanı 10 ayda çöktü: Kaldırım bile yapamıyor!

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    Cumhuriyet Halk Partili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın büyük vaatlerle açtığı Ulus 100. Yıl Meydanı daha bir yıl dolmadan çöktü.

    Mansur Yavaş'ın törenle açtığı Ulus 100. Yıl Meydanı 10 ayda çöktüMansur Yavaş'ın törenle açtığı Ulus 100. Yıl Meydanı 10 ayda çöktü

    MEYDAN GÖÇÜK OLUŞTU
    Çökme olayı salı günü sabah saat 09:30 sıralarında meydana geldi. Yaklaşık 100-150 metrekarelik bir alanda yaşanan çökme, yoğun kullanılan otobüs duraklarına oldukça yakın bir noktada gerçekleşti. Büyük bir tehlike atlatılırken, can kaybı veya yaralanma olmaması sevindirici tek gelişme oldu.

    Mansur Yavaş'ın törenle açtığı Ulus 100. Yıl Meydanı 10 ayda çöktüMansur Yavaş'ın törenle açtığı Ulus 100. Yıl Meydanı 10 ayda çöktü

    VATANDAŞTAN MANSUR YAVAŞ'A TEPKİ: KALDIRIM BİLE YAPAMIYOR
    Vatandaşlar, yapımından bu yana yalnızca bir yıl geçmiş olan meydanın bu kadar kısa sürede çökmesine tepki gösterdi. Bölge sakinleri, altyapı eksiklikleri ve belediyenin başarısız hizmet anlayışını eleştirdi.

    ''2019 YILINDAN İTİBAREN ANKARA'DA SADECE BURASI GÖÇMEDİ. ANKARA'NIN TEMEL ALTYAPISI GÖÇTÜ''

    Sabah'a konuşan Ahmet Burak Coşkun isimli vatandaş ,"2019 yılından itibaren Ankara'da sadece burası göçmedi. Ankara'nın temel altyapısı göçtü. Mansur Yavaş yönetimi sayesinde Ankara'da yollar göçtü, meydanlar göçüyor, trafik sistemi göçtü. Belediye Başkanı olarak Ankara'ya hizmet etmek yerine, CHP'deki ön seçimlerle ve Ekrem İmamoğlu'nun dava dosyasıyla ilgileniyor." dedi.

    İşte o tepkiler:

    Selahattin HanlıSelahattin Hanlı

    "ANKARA'DA YENİ İNŞA EDİLEN HİÇ BİR ŞEY YOK"
    Selahattin Hanlı:     "Ankara tamamen bir göçük içerisinde. 6 yıllık bir süreç geçmesine rağmen Ankara'da yeni inşa edilen hiçbir şey yok. Mansur Yavaş, bir eser üretmek yerine Cumhurbaşkanı adaylığı peşinde koşmaya devam ediyor. Ankara'da belediye başkanı yok. Ankara'da Mansur Yavaş imzalı hiçbir eser yok. Sadece 25 yıldır yapılmış olan eserlerin üzerine devam ediyor. Trafik sorunu her geçen gün artıyor. Şehirleşmenin planlaması, yönlendirmesi, yoğunluğun aktarılması, şehircilik planlaması tabii ki Büyükşehir Belediyesi'nin vazifesi ama bu vazifelerden haberdar değil. Halkın genel sorunları, altyapı sorunu, en ufak bir yağmurda şehir çekiyor. Ankaralı faturasına baksın. Elektrik faturasının dörtte biri olan su faturası şu anda elektrik faturasını geçmiş durumda."

    Mansur Yavaş'ın törenle açtığı Ulus 100. Yıl Meydanı 10 ayda çöktüMansur Yavaş'ın törenle açtığı Ulus 100. Yıl Meydanı 10 ayda çöktü

    ''HİÇBİR ÜLKENİN BAŞKENTİNDE BÖYLE BİR OLAY YAŞANMAMIŞTIR DİYE TAHMİN EDİYORUM''
    Hasan Galip Şahin:     "Ankara, Türkiye'nin başkenti. Hiçbir ülkenin başkentinde böyle bir olay yaşanmamıştır diye tahmin ediyorum ve Ankara'nın en turistik ve uğrak noktalarından biri burası. Mansur Yavaş başkanımız burayı yaklaşık 6 ay önce yapmış. Bu göçüğün oluşması bana saçma geldi. Ankara'da bir belediye başkanı yok.

    Hasan Bedirhan KodalHasan Bedirhan Kodal

    Hasan Bedirhan Kodal: "Vaatlerini gerçekleştirmeyip üstüne yaptığı hizmetlerde de başarısız olması belediyenin kalitesizliğini gösterir. Türkiye'nin başkenti olan Ankara'nın göbeğinde, Ulus Heykeli'nin karşısında yapılan bir parkta yaşanan bu çökme olayı, bir vatandaşımızın başına bir şey gelseydi ve canına mal olmasa bile kılına zarar gelseydi, bunun sorumluluğunu nasıl alabilirdi Mansur Yavaş? Büyükşehir'i yönetmek, Beypazarı'nı yönetmeye benzemez Mansur Yavaş. Türkiye'yi yönetmek hiçbir şeye benzemez."

    "KALDIRIM TAŞINI BÜYÜK HİZMETMİŞ GİBİ AÇTI ONU DA ELİNE YÜZÜNE BULAŞTIRDI"
    Ayşen Kutluyolcu: "    Aynı Güven Park'ta olduğu gibi, orayı da yıllarca kapatmış ve üç beş bankla, birkaç kaldırım taşı ile büyük bir hizmetmiş gibi açmıştı. Onu da eline yüzüne bulaştırdı."

    Seydi DönergözSeydi Dönergöz

    ''ANKARA BELEDİYE BAŞKANINI ARIYOR''
    Seydi Dönergöz: "Bu meydan daha yeni yapıldı. Üzerinden bir yıl bile geçmedi. Burası Ankara'nın merkezi, Ulus'un tam ortasında, heykelin karşısında yer alıyor. Ancak şu anki hali tam bir rezalet. Kaldırımlar kullanılamaz durumda, bordür taşları yerinden oynuyor. Kaldırım bile yapamayan başka işler peşinde koşuyor. Vatandaş olarak bizler hizmet bekliyoruz ama ortada icraat yok. Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanlığı adaylığına odaklanmış durumda ama keşke o heveslerini bırakıp gelip bir buraları dolaşsa, sorunları yerinde görse ama dertleri hizmet değil. Verilen vaatler yerine getirilmedi."

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