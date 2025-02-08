Mansur Yavaş’ın açtığı Ulus 100. Yıl Meydanı 10 ayda çöktü: Kaldırım bile yapamıyor!

MEYDAN GÖÇÜK OLUŞTU

Çökme olayı salı günü sabah saat 09:30 sıralarında meydana geldi. Yaklaşık 100-150 metrekarelik bir alanda yaşanan çökme, yoğun kullanılan otobüs duraklarına oldukça yakın bir noktada gerçekleşti. Büyük bir tehlike atlatılırken, can kaybı veya yaralanma olmaması sevindirici tek gelişme oldu.

Mansur Yavaş'ın törenle açtığı Ulus 100. Yıl Meydanı 10 ayda çöktü

VATANDAŞTAN MANSUR YAVAŞ'A TEPKİ: KALDIRIM BİLE YAPAMIYOR

Vatandaşlar, yapımından bu yana yalnızca bir yıl geçmiş olan meydanın bu kadar kısa sürede çökmesine tepki gösterdi. Bölge sakinleri, altyapı eksiklikleri ve belediyenin başarısız hizmet anlayışını eleştirdi.

''2019 YILINDAN İTİBAREN ANKARA'DA SADECE BURASI GÖÇMEDİ. ANKARA'NIN TEMEL ALTYAPISI GÖÇTÜ''

Sabah'a konuşan Ahmet Burak Coşkun isimli vatandaş ,"2019 yılından itibaren Ankara'da sadece burası göçmedi. Ankara'nın temel altyapısı göçtü. Mansur Yavaş yönetimi sayesinde Ankara'da yollar göçtü, meydanlar göçüyor, trafik sistemi göçtü. Belediye Başkanı olarak Ankara'ya hizmet etmek yerine, CHP'deki ön seçimlerle ve Ekrem İmamoğlu'nun dava dosyasıyla ilgileniyor." dedi.

İşte o tepkiler:

Selahattin Hanlı

"ANKARA'DA YENİ İNŞA EDİLEN HİÇ BİR ŞEY YOK"

Selahattin Hanlı: "Ankara tamamen bir göçük içerisinde. 6 yıllık bir süreç geçmesine rağmen Ankara'da yeni inşa edilen hiçbir şey yok. Mansur Yavaş, bir eser üretmek yerine Cumhurbaşkanı adaylığı peşinde koşmaya devam ediyor. Ankara'da belediye başkanı yok. Ankara'da Mansur Yavaş imzalı hiçbir eser yok. Sadece 25 yıldır yapılmış olan eserlerin üzerine devam ediyor. Trafik sorunu her geçen gün artıyor. Şehirleşmenin planlaması, yönlendirmesi, yoğunluğun aktarılması, şehircilik planlaması tabii ki Büyükşehir Belediyesi'nin vazifesi ama bu vazifelerden haberdar değil. Halkın genel sorunları, altyapı sorunu, en ufak bir yağmurda şehir çekiyor. Ankaralı faturasına baksın. Elektrik faturasının dörtte biri olan su faturası şu anda elektrik faturasını geçmiş durumda."