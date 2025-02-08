Bakan Yerlikaya paylaştı! Biri gri listede iki terörist yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gri kategoride yer alan PKK/KCK Bölücü Terör Örgütü mensubu Serhabun Malazgirt kod adılı Bülent Taşer ile Sarya Baran kod adlı Leyla Hüşeng isimli teröristlerin Edirne'nin Meriç ilçesinde yakalandığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gri kategoride yer alan PKK/KCK Bölücü Terör Örgütü mensubu Serhabun Malazgirt kod adılı Bülent Taşer ile Sarya Baran kod adlı Leyla Hüşeng isimli teröristlerin Edirne'nin Meriç ilçesinde yakalandığını duyurdu.
Bakan Yerlikaya'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şu şekilde:
Gri kategoride yer alan PKK/KCK Bölücü Terör Örgütü mensubu Serhabun Malazgirt (Kod adlı) Bülent Taşer ile Sarya Baran (Kod adlı) Leyla Hüşeng isimli teröristler Edirne ili Meriç ilçesinde gerçekleştirilen "GÜRZ-45" operasyonuyla yakalandı.
Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız, duraksamayacağız.
Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ile TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; Edirne İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu etkisiz hale getirilen teröristlerden GRİ kategorideki Serhabun Malazgirt (Kod adlı) Bülent Taşer'in;
2008 yılında Bitlis-Sehi, Batman-Sason ve Kozluk kırsalında faaliyet yürüttüğü,
13 Mayıs 2012 tarihinde Bitlis-Merkez Çalıdüzü köyü bölgesinde meydana gelen uzaktan komutalı EYP kullanma olayının faillerinden olduğu,
18 Mayıs 2012 tarihinde Bitlis/Merkez Yukarıdölek köyü bölgesinde yol kesme, araç yakma ve adam kaçırma eylemine katıldığı,
23 Haziran 2012 tarihinde Bitlis-Tatvan arasında bulunan Rahva Trafik Denetleme Büro Amirliğine roketli saldırı eylemini gerçekleştirdiği tespit edildi.
Operasyonu gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.