AK Parti gündeme getirdi! Haksız tahrik indirimi yeniden düzenleniyor: 3-5 yıl yatıp çıkamayacaklar

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Toplumda adaletsizlik algısı yaratabilecek uygulamalara son vermek için hazırlanan yargı paketinde çok önemli bir düzenleme daha yer alacak. CEZA SÜRESİ ARTIRILACAK

Pınar Gültekin davasında olduğu gibi bir çok kadın cinayetinde suçlunun üç-beş yıl yatıp çıkmasına neden olan haksız tahrik indiriminde ceza süreleri arttırılacak.

Pınar Gültekin. (Takvim.com.tr)

Pınar Gültekin, Ayşe Tuba Arslan başta olmak üzere kadın cinayetlerinin önemli bölümünde uygulanan haksız tahrik indimi kamuoyunda adeta infial yarattı. Sadece kadın cinayetleri değil, restoranda öğretim görevlisini öldüren, metroda "yan baktı" diyerek vatandaşları bıçaklayan birçok suçlu haksız tahrikten yararlanıp kısa sürece cezaevinde kalıp kurtulabiliyor.



Sabah'tan Zübeyde Yalçın'ın haberine göre; Adalet Bakanlığı ve AK Parti grubu tarafından çalışmaları devam eden yargı paketi kapsamında haksız tahrik uygulaması da gündeme geldi. Paket yasalaştığında suçlu haksız tahrikten yararlansa bile daha uzun süre cezaevinde kacak.