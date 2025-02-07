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AK Parti gündeme getirdi! Haksız tahrik indirimi yeniden düzenleniyor: 3-5 yıl yatıp çıkamayacaklar

Pınar Gültekin olayı başta olmak üzere birçok cinayet ve suç için uygulanan haksız tahrik indirimi nedeniyle kamu vicdanını sızlatan kararlar ortaya çıkmaya başladı. Hazırlıkları devam eden ve adaletsizlik algısı yaratacak uygulamalara son vermeyi planlayan yargı paketine bu konuda da bir madde eklenmesi gündeme geldi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :07 Şubat 2025 , 07:43 Güncelleme Tarihi :07 Şubat 2025 , 07:44
AK Parti gündeme getirdi! Haksız tahrik indirimi yeniden düzenleniyor: 3-5 yıl yatıp çıkamayacaklar

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    Toplumda adaletsizlik algısı yaratabilecek uygulamalara son vermek için hazırlanan yargı paketinde çok önemli bir düzenleme daha yer alacak.

    CEZA SÜRESİ ARTIRILACAK
    Pınar Gültekin davasında olduğu gibi bir çok kadın cinayetinde suçlunun üç-beş yıl yatıp çıkmasına neden olan haksız tahrik indiriminde ceza süreleri arttırılacak.

    Pınar Gültekin. (Takvim.com.tr)Pınar Gültekin. (Takvim.com.tr)


    Pınar Gültekin, Ayşe Tuba Arslan başta olmak üzere kadın cinayetlerinin önemli bölümünde uygulanan haksız tahrik indimi kamuoyunda adeta infial yarattı. Sadece kadın cinayetleri değil, restoranda öğretim görevlisini öldüren, metroda "yan baktı" diyerek vatandaşları bıçaklayan birçok suçlu haksız tahrikten yararlanıp kısa sürece cezaevinde kalıp kurtulabiliyor.

    Sabah'tan Zübeyde Yalçın'ın haberine göre; Adalet Bakanlığı ve AK Parti grubu tarafından çalışmaları devam eden yargı paketi kapsamında haksız tahrik uygulaması da gündeme geldi. Paket yasalaştığında suçlu haksız tahrikten yararlansa bile daha uzun süre cezaevinde kacak.

    Pınar Gültekin, Cemal Metin Avcı tarafından boğulduktan sonra varile koyulup vahşice öldürülmüştü. (Takvim.com.tr)Pınar Gültekin, Cemal Metin Avcı tarafından boğulduktan sonra varile koyulup vahşice öldürülmüştü. (Takvim.com.tr)



    Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesi "Haksız tahrik altında suç işleyen kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine 18 yıldan 24 yıla ve müebbet hapis cezası yerine 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası verilir. Diğer hallerde verilecek cezanın dörtte birinden dörtte üçüne kadarı indirilir" hükmünü içeriyor. Yargı paketinde yer alacak düzenlemeye göre ise müebbet hapis cezasını gerektiren bir suçu, haksız tahrik altında işleyene verilecek cezanın alt sınırı 12 yıldan 16 yıla, üst sınır da 18 yıldan 22 yıla çıkartılacak.

    Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasında ise alt sınır 18 yıldan 22 yıla, üst sınır 24 yıldan 30 yıla yükseltilecek. Böylece cezaevinde kalma süreleri artmış olacak.

    Haksız tahrik indirimi yeniden düzenleniyor. (Takvim.com.tr)Haksız tahrik indirimi yeniden düzenleniyor. (Takvim.com.tr)

    Yargı paketi kapsamında kamu vicdanını yaralayan iyi hal uygulamasının kaldırılması planlanıyor. Haksız tahrik indirimine ile ilgili yapılacak düzenleme ile cezalar uyumlu hale de gelmiş olacak.

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