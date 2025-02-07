MHP lideri Bahçeli kalp operasyonu geçirdi!

Milliyetçi Hareket Partisi, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin 10 yıl önce değiştirilen kalp kapağındaki dejenerasyon bulguları üzerine dün mevcut kapağın değiştirildiğini ve işlemin başarılı şekilde tamamlandığını bildirdi.



Yapılan açıklamada, Bahçeli'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi ve "Odasında dinleniyor. Kısa zamanda günlük yaşantısına dönecek" denildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'geçmiş olsun' mesajı yayınladı.

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