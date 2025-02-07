En acı veda: Şehit Binbaşı kızının doğum gününde toprağa verildi

Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde görev yapan Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen (43), evlilik yıldönümünde önceki gün teröristlerle çıkan çatışmada vatan uğruna hayatını kaybetti. Acı haber, Aydın Vali Yardımcısı Mehmet Yüce tarafından ailesine iletildi.



Şehidin evine Türk bayrağı asıldı ve yakınları büyük bir üzüntü yaşadı. Tabur komutanı olarak görev yapan Yetişen, 3 yıl önce şehit edilen Mustafa Bazna'nın naaşının teslim edilmesinde önemli bir rol oynamış ve bu anlamlı görevde taburuyla birlikte yer almıştı.

MSB'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Yetişen'in cenaze töreni, kızının doğum günü olan dün ikindi namazında Aydın Bey Camii'nde yapıldı. Yetişen, Kemer Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.



MSB mesajında "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, TSK ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadeleri kullanıldı.