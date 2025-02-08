Bakan Uraloğlu tarih vererek duyurdu: 16 yaş altına sosyal medya sınırlaması geliyor! Robloks ve Discord açılacak mı?

Hatay Havalimanı'ndaki son duruma ilişkin Abdulkadir Uraloğlu, "Yapılan son çalışmalarla depremden etkilenmeyecek şekilde zemini iyileştiriyoruz ve yeni bir pist yapıyoruz" açıklamasını yaptı.

Bakan Uraloğlu, "Deprem bölgesine ilk etapta 13 bin 693 araç yönlendirdik ve iletişimi mobil baz istasyonlarıyla sürdürdük." dedi.

"Çocuk ve gençleri korumalıyız. Dünya genelinde sosyal medyayı en çok kullanan 5. ülkeyiz Erişim engeli mahkeme kararıyla getiriliyor. Sanal kumarla ilgili de düzenleme yapmayı planlıyoruz"

Robloks ve Discord oyunlarına da değinen Uraloğlu, erişime kapatılan uygulamalar ile ilgili mahkeme kararının beklendiğini açıkladı. İstenmeyen içeriklerin kaldırılması halinde oyunlara erişimin mümkün olacağını belirtti.

Dünyada pek çok ülkede sosyal medyaya düzenleme getirildiğini hatırlatan Uraloğlu, düzenlemenin 16 ve altındaki yaş aralığını kapsayacağını söyledi.

ROBLOKS VE DİSCORD AÇILACAK MI? Bakan Uraloğlu, "16 yaş altı çocuklara sosyal medya kullanımı sınırlamasına ilişkin düzenlemeyi bu yıl içerisinde hayata geçirmeyi planlıyoruz." açıklamasını yaptı.





5G 2026'DA HAYATA GEÇECEK

Bakan Uraloğlu, "5G bize yaklaşık 10 kat daha hız sağlayacak. Bu sene içerisinde ihalesini yapacağız, 2026'da da kullanmaya başlayacağız. Şu an Türkiye'de başta İstanbul Havalimanı olmak üzere 34 lokasyonda test amaçlı deneyimlenebiliyor" dedi.

Türksat 6A'nın tüm testleri geçtiğini açıklayan Bakan Uraloğlu, "Türksat 6A şu anda neredeyse faaliyete geçti. Her türlü testten olumlu sonuç aldık. Mart ayı içerisinde resmi olarak duyurmuş oluruz" dedi.