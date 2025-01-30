Roblox (AA)

ROBLOX VE DISCORD AÇILABİLİR

Oyun platformunun Türkiye'de temsilcisi yoktu, bizim onlara mahkeme kararlarıyla yaptığımız yaptırım sonucu bizle iletişime geçtiler. Eğer bir platformda faydalı içerikler de varsa zararlarını çıkarsınlar faydalarıyla biz devam edebiliriz diye düşünüyoruz. Bir görüşme trafiği yürütülüyor eğer o anlamda doğru yere gelirsek onların tekrar hukuki süreç sonucunda açılması söz konusu olabilecek. Sosyal medyada sorumluluklar noktasında ne kadar yaptırımımız var, ne kadar uygulatabiliyoruz? Eksikliklerimiz var. Kuruldukları ülkenin kanunları gereği bizim bazı taleplerimize 'karşılamayacağız' gibi cevapları oluyor. Dünyanın birçok yerinde bu platformlara cezalar uygulanıyor. Biz de önümüzdeki günlerde bunu hayata geçireceğiz.

GOOGLE ARAMALARDA ÖNE ÇIKMA

Rekabet kurulu süreci yürüttü. Biz sebebini istedik ve tatmin edici bir cevap gelmedi. Şu an bir ceza uygulaması ile süreç tamamlandı ama sürecin takipçisi olacağız.

Sosyal medya (AA)

DİJİTAL TELİF YASASI

RTÜK'ün yürüttüğü çalışmalar var. Siz bir gelir elde ediyorsanız uymanız gereken bazı kurallar var bunlar mutlaka olmalı.

YAPAY ZEKA

Sosyal medya platformlarını bu konuda sürekli uyarıyoruz. Ama elimizde bir yaptırım ve ceza yok. Düzenleme sonrası bu işi mutlaka engellemek zorunda olacaklar. Biz kişisel verilerin talep edilmesine karşıyız. Yapay zeka giren profilin yaşını anlayacak ve sorumluluğunu bu sosyal medya platformlarına verecek. Sosyal medya platformu bu yapay zekayı da dolandırıcılığı da anlayacak. Bu sorumluluk sosyal medya platformlarında olacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (Ekran görüntüsü)

ŞAM VE HALEP HAVAALANLARINI İNCELEDİK

Suriye'de beş tane havalimanı var ama iki tane önemli havalimanı var. Halep ve Şam havalimanları. Hemen bu rejim değişikliğinden sonra18 Aralık'ta biz bir heyet gönderdik. Şam ve Halep havalimanlarındaki gerekli tespitleri arkadaşlarımız yaptı. Türk Hava Yolları'nın bir uçuşuyla başladık haftada üç uçuşla devam ediyoruz. İhtiyaç olan malzemeler gönderilecek. Önceliğimiz elbette hava yolu.

KALKINMA YOLU

1200 km'lik bir demiryolu ve karayolundan oluşuyor. Bize faydası Süveyş Kanalında 35 gün süren bir yolculuk kalkınma yolu ile 25 güne düşüyor.

'TÜRKİYE NE ZAMAN 5G'YE GEÇECEK?'

Hedefimiz 2025 yılının ikinci yarıyılı. Hem yerli teknolojiyi geliştirelim hem de yurt dışından alacağımız ekipmanları daha uygun fiyatlı alalım düşüncesiyle zamanlamanın böyle olmasının daha doğru bir karar olduğunu düşündük. Şu anda Türkiye'de 34 lokasyonda 5Gyi deneyimliyoruz. Bunların 33 tanesi imalat Tesisleri'ndeki deneme. Ama İstanbul Havalimanı'ndan siz seyahat ettiğinizde eğer cep telefonunuz 5Gye uyumluysa İstanbul Havalimanı'ndan bunu deneyimle biliyorsunuz bir taraftan denemeye de başladık diyebilirim.

Uzayda beş tane haberleşme uydumuz var. 1994 yılında başlayan bir uzay serüveni ile beraber gerek haberleşme gerekse de gözlem uyduları. Türksat 3A'nın ihalesinde eğitim şartı koymuştuk ve Türk mühendislerimize teknisyenlerimizi eğitelim istedik. Bu eğitimler sonucunda biz 2013 yılında yerli ve milli bir uydu yapma kararını aldık. 2018 yılında üretim sürecini başlattık. Yüzde 81 yerlilik oranıyla bunu hayata geçirdik. Ne sağlayacak bize, sivil ve askeri haberleşmede güven, yayıncılık imkanı sağlamış olacak. Yaklaşık 300 milyon dolarlık bir projeyi konuşuyoruz ama en kıymetlisi de bunu Türkiye'nin yapabiliyor olması.

KARAYOLU ÇALIŞMALAR

İzmir'den Aydın'a kadar gelen otoyolumuzu biz Denizli'ye kadar uzatmış olduk. Yaklaşık 163 kilometrelik bir projeden bahsediyoruz. Hem limana bağlanmasını sağladık hem de Antalya'yla biz Denizli bir turizm destinasyonu birbirinin devamı haline getirelim istiyoruz. Burdur'dan Afyonkarahisar'dan Isparta'dan aşağıya kadar indirip tam bir otoyol ağıyla beraber birbirine bağlanmış olacağız. Gelen turistlerin biraz daha fazla ülkemizde kalmasına vesile olmuş olacağız.

HIZLI TREN AĞINDA HEDEF NE?

Muhalefet şu sıralar neyi eleştirip neyi eleştirmeyeceği noktasında. Muhalefetin Çorum milletvekili niye geciktiniz diye eleştirebiliyor, sonuçta biz ülkemiz için gerekli olan neyse onu yapma gayreti içerisinde olacağız. Muhalefetin bu anlamda ne dediğine bakmaksızın yoksa yapıcı bütün eleştirilerine elbette açığız. Ankara'dan İstanbul'a bir hızlı trenimiz var yaklaşık 4 saatte gidiyor. hava yolumuz zaten var bir de hem Bolu Dağı'ndaki tünelli geçişimiz var. Bunların hepsinin birer kapasitesi var ve kapasiteler belli zaman dilimlerinde dolması söz konusu dolayısıyla biz hem Ankara İstanbul arasında hem yeni bir demir yolu hem de bir otoyol düşünüyoruz.

Bunun şu anda proje çalışmalarına başlattık, bu biraz uzun atımlı bir proje olacak. Otoyolda yeni bir otoyol projesini başlattık diyebilirim.

İstanbul'da toplu taşıma aracı kullanıyorsanız Ankara'da kullanıyorsanız iki ayrı ödeme sistemi ve kartınız olması gerekir. Biz bunu tekleştirelim dedik. PTT'ye Türkiye kart adı altında bir uygulama sistem kurduk. 18 belediye ile görüşüyoruz bir kısmını da hayata geçirdik. Tam anlamıyla hayata geçirdiğimizde ulaşımın tamamında kullanabileceğiniz hatta onun dışında da bazı ödeme sistemlerinde kullanabileceğiniz bir kart olacaktır.