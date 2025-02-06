Turizm Bakanı Ersoy açıkladı: Depremde 5 bin 80 kültür varlığı zarar gördü

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Malatya İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, 6 Şubat tarihinde yaşanan büyük acıda Malatya'nın kendisinde hep başka bir yerinin olduğunu, ilk günden itibaren burada geçirdiği anları, tanık olduğu olayları, yaşadıklarını hiçbir zaman unutmayacağını dile getirdi.

Yaşanan iki büyük depremin ardından 53 bin 537 kişinin hayatını kaybetmesinin derin acısını bugün halen yüreklerinde hissettiklerini ifade eden Ersoy, yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet diledi.

Türk milletinin 6 Şubat'taki asrın felaketinin ardından asrın dayanışmasını gösterdiğini, ilk günden itibaren bölgeye gelerek Malatya ve Malatyalılar için ne yapılması gerekiyorsa gereken adımları atmanın gayreti içinde olduklarını belirten Ersoy, "Bir an olsun dahi sizleri yalnız bırakmadık. Malatyalı kardeşlerimizi asla kaderine terk etmedik. Malatyalı çocukların bir an evvel normal hayatına dönmesi, bu travmaları atlatarak yüzlerinin gülmesi için ne gerekiyorsa bu adımları attık ve atmaya da devam edeceğiz. Kalıcı konutların hızlı bir şekilde yapılıp halkımıza teslim edilmesi en önemli çalışmaların başında geliyordu. İlk günden itibaren ilgili bakanlığımızla koordineli bir çalışma yürüterek bu konunun takipçisi olduk." dedi.