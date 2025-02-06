Asil Nadir kimdir, kaç yaşındaydı, hastalığı neydi? Asil Nadir kaç evlilik yaptı, eşleri kimdir?

Bir süredir yoğun bakımda yatmakta olan Nadir'in vefatını Kıbrıs Gazetesi yazarı Ahmet Tolgay duyurdu. Tolgay paylaşımında, "Bir Kıbrıs Türk efsanesini, Asil Nadir'i yitirdik. Şu anda sözün bittiği yerdeyim. Toparlanma çabasındayım!..." ifadelerini kullandı.

Asil Nadir 'in son dönemde solunum yollarındaki rahatsızlık nedeniyle sık sık hastaneye başvurmak zorunda kaldığı belirtildi. Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Nadir, yaşam mücadelesini kaybederek hayata veda etti.

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Asil Nadir Kimdir?

1 Mayıs 1941'de KKTC'nin Lefkoşa şehrinde doğan Asil Nadir, iş dünyasında önemli bir figür olarak tanınıyor. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde eğitim aldıktan sonra Londra'ya taşınan Nadir, burada Wear Well adlı konfeksiyon şirketini satın alarak iş hayatına atıldı.

1980'lerde Polly Peck International adlı şirketi satın alarak büyük bir başarı elde eden Nadir, bu şirketi İngiltere'nin en büyük gruplarından biri haline getirdi.

Ancak, 1990 yılında Polly Peck'in hisselerinde yapay artış sağlamakla suçlanan Nadir, İngiltere'de zimmetine para geçirmekten dolayı 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

2016 yılında İngiltere'deki cezaevinden tahliye edilerek Türkiye'ye iade edilen Nadir, ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne döndü.

EVLİLİKLERİ VE EŞLERİ

İlk eşi 15 Eylül 1962 tarihinde evlendiği Ayşegül Tecimer (d. 09.08.1945) 'dir. 1961 yılında İstanbul'da tanışan çift, 1989 yılında boşandı. Asil Nadir 2 Aralık 2005 tarihinde Neriman Nur ile nikah masasına oturdu. Asil Nadir'in ikinci eşi Nur Nadir'den 2 çocuğu bulunuyor.