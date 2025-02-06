Sarallar operasyonunda flaş gelişme: Baklava kutusu detayı ortaya çıktı

İstanbul'da Sarallar Suç Örgütü üyesi Turan Yıldırım'ın Yunanistan'a kaçırılmasında rol alan Merve Özbey'in eşi Kenan Koçak ve arkadaşlarının akıl almaz planlarının detayları ortaya çıktı. İddiaya göre Koçak, Yıldırım'ı İpsala'ya getirdikten sonra kullanıma kapalı olan özel sınır kapısını ayarladı. İçeri girerken görevli polislere baklava dağıtıldı. Baklava kutularının içinde, rüşvet olduğu anlaşıldı. Türkiye'ye dönen Koçak, Enver Aktaş ve polis müdürü Mehmet D. Karakurt ve polisler de gözaltına alındı. Tutuklandı.

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