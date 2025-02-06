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Sarallar operasyonunda flaş gelişme: Baklava kutusu detayı ortaya çıktı

Suç örgütü üyesini yurt dışına kaçıran Merve Özbey’in eşi Kenan Koçak ve arkadaşları, polislere baklava kutusunda rüşvet vermiş.

Halit Turan Halit Turan
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :06 Şubat 2025
Sarallar operasyonunda flaş gelişme: Baklava kutusu detayı ortaya çıktı

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    İstanbul'da Sarallar Suç Örgütü üyesi Turan Yıldırım'ın Yunanistan'a kaçırılmasında rol alan Merve Özbey'in eşi Kenan Koçak ve arkadaşlarının akıl almaz planlarının detayları ortaya çıktı. İddiaya göre Koçak, Yıldırım'ı İpsala'ya getirdikten sonra kullanıma kapalı olan özel sınır kapısını ayarladı. İçeri girerken görevli polislere baklava dağıtıldı. Baklava kutularının içinde, rüşvet olduğu anlaşıldı. Türkiye'ye dönen Koçak, Enver Aktaş ve polis müdürü Mehmet D. Karakurt ve polisler de gözaltına alındı. Tutuklandı.

    Suç örgütünün kilit ismini böyle kaçırmışlar! Merve Özbeyin eşi de işin içindeydi! Firarda baklava kutusu detayıSuç örgütünün kilit ismini böyle kaçırmışlar! Merve Özbeyin eşi de işin içindeydi! Firarda baklava kutusu detayı
    Suç örgütünün kilit ismini böyle kaçırmışlar! Merve Özbey'in eşi de işin içindeydi! Firarda baklava kutusu detayı
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