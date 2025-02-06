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CHP'li Seferihisar Belediyesi'nde akılalmaz olay: "TikTok şakası'" diye engelli personelin üzerine kolonya döküp ateşe verdiler

CHP'li Seferihisar Belediyesi'nde görevli 3'ü müdür 5 personel, iddiaya göre, TikTok'ta popüler olan 'kolonya yakma' akımını engelli kadrosunda memur olarak çalışan Murat Sakarya üzerinde denedi. Şaka adı altında üzerine kolonya dökülüp, ateşe verilen zihinsel engelli Sakarya'nın yüzünde yanıklar oluştu. Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, 1'i müdür, 2 personel gözaltına alındı. Şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Giriş Tarihi :06 Şubat 2025 , 17:24 Güncelleme Tarihi :06 Şubat 2025 , 17:24
CHP’li Seferihisar Belediyesi’nde akılalmaz olay: TikTok şakası’ diye engelli personelin üzerine kolonya döküp ateşe verdiler

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    Cumuriyet Halk Partili Seferihisar Belediyesi'nde görev yapan 3'ü müdür 5 personel, 31 Ocak'ta iddiaya göre, TikTok'ta popüler olan 'kolonya yakma' akımını belediyede engelli kadrosunda memur olarak çalışan ve ilçede 'Efe' lakabıyla tanınan Murat Sakarya üzerinde denedi.

    YÜZÜNDE YANIKLAR OLUŞTU
    "Şaka" adı altında üzerine kolonya dökülüp, ateşe verilen zihinsel engelli Sakarya'nın yüzünde yanıklar oluştu. Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sakarya, tedavisinin ardından taburcu edildi.

    Murat Sakarya (Fotoğraf: DHA) Murat Sakarya (Fotoğraf: DHA)

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI
    Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatılırken, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Seferihisar Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü Ö.A. ile bir personeli gözaltına aldı. Olay yerinde bulunan 3 personelin de ifadesine başvuruldu. Belediye çalışanları ifadelerinde; sevdikleri bir arkadaşları üzerinde TikTok'ta gördükleri akımı şaka amacıyla denediklerini ancak sonucun böyle olabileceğini düşünmediklerini belirtip, üzgün olduklarını söyledi.

    Murat Sakarya'nın yüzünde yanık oluştu (Fotoğraf: DHA)Murat Sakarya'nın yüzünde yanık oluştu (Fotoğraf: DHA)

    Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin olayla ilgili yaptığı açıklamada "Süreç devam ettiği için şu an konuşmam doğru olmaz. Soruşturmanın ardından gerekli kararlar verilecek" dedi.

    "İNSANLIK DIŞI OLAY, VİCDANLARI DERİNDEN YARALAMIŞTIR"
    AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Serdar Kısaağa ise yaptığı yazılı açıklamada, "Engelli bir vatandaşımızın çalışma ortamında böylesine korkunç bir muameleye maruz kalması, belediye yönetiminin ciddiyetsizliğini ve denetimsizliğini gözler önüne sermektedir. İsmail Yetişkin ve yönetimi, sadece belediye hizmetlerinde değil, çalışanlarının güvenliğini sağlamada da sınıfta kalmıştır. Yaşanan insanlık dışı olay, vicdanları derinden yaralamıştır. Yaşanan vahim olay yalnızca bir eziyet değil, aynı zamanda bir örtbas skandalına dönüşmüştür. Sorumlular derhal açığa alınmalı, hukuki süreç ivedilikle başlatılmalı ve mağdur çalışanımıza gerekli destek sağlanmalıdır. İnsan onurunu ayaklar altına alan bu çirkin olayın üstünün örtülmesine asla izin vermeyeceğiz. Konunun takipçisi olacağız" dedi.

    Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin (Fotoğraf: DHA)Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin (Fotoğraf: DHA)

    2 ÇALIŞANIN GÖREVİNE SON VERİLİP, İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
    Seferihisar Belediyesi yapılan yazılı açıklamada, "Kamuoyuna yansıyan iddialar üzerine hızlı bir adım atılarak, olayla doğrudan ilgili iki çalışanın görevine son verildi. Konuyla ilgili disiplin komisyonu derhal toplanırken, olayla ilgili tüm şüpheliler disiplin komisyonuna sevk edildi. Sorumlular hakkında soruşturma süreci başlatıldı. Süreç titizlikle yürütülüyor ve tamamlandığında kamuoyuyla gerekli bilgiler paylaşılacak" denildi.

    ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDILAR
    Personeller Ö.A. ile M.B.Ç., polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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