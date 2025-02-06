7 Şubat Cuma hutbesi konusu! Diyanet bu haftaki hutbe konusu ve PDF metni İNDİR

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her hafta olduğu gibi bu hafta da Cuma hutbesi yayımlandı. 7 Şubat Cuma hutbesinin konusu "Dil, İnsanın ya Cenneti ya da Cehennemidir" olarak açıklandı. Hutbede, iftira atmanın, dedikoduyla vakit geçirmenin ve insanları küçük düşüren sözler sarf etmenin dilin iflası olduğu belirtildi.

DİL, İNSANIN YA CENNETİ YA DA CEHENNEMİDİR

MUHTEREM MÜSLÜMANLAR!

Bir gün Peygamber Efendimiz (s.a.s), sahabe-i kiramdan Muâz b. Cebel'e, "Sana dinini kemale erdiren ve onu tamamlayan şeyin ne olduğunu söyleyeyim mi?" buyurdu. Sonra da mübarek dilini eliyle tutup, "İşte şuna sahip çık." dedi. Bunun üzerine Muâz, "Yâ Resûlallah! Biz söylediğimiz sözler sebebiyle de hesaba çekilecek miyiz?" diye sorunca Allah Resûlü (s.a.s), hepimizi yakından ilgilendiren şu cevabı verdi: "İnsanları cehenneme sürükleyen, dilleriyle kazandıkları değil midir?"

AZİZ MÜMİNLER!

Dil, Cenâb-ı Hakk'ın insana verdiği büyük bir nimet, aynı zamanda ağır bir imtihandır. Dil; aklın aynası, kalbin tercümanıdır. Gönlümüzde olanlar onunla açığa çıkar. Duygu ve düşüncelerimiz onunla vücut bulur. Kendisi küçük olsa da yaptığı iyilikler ve kötülükler çok büyüktür. Öyle ki dilden dökülen sözler, insanın cennetine de cehennemine de vesile olabilir. Zira söz vardır, sıcacık bir yuva kurar; huzur ve mutluluğa götürür. Söz de vardır ocaklar söndürür, onulmaz yaralar açar. Söz vardır, gönülden gönüle köprüler kurar; bir yetimin yüzüne tebessüm, bir muhtacın derdine çare olur. Söz de vardır, dert olup yakar insanı, geceleri uykusuz bırakır. Söz vardır umudunu kaybetmiş yürekleri ferahlatır, zararlı alışkanlıkların esaretinden bir canı kurtarır. Söz de vardır, kişiyi günahlara sürükler, Allah'ın rahmet ve merhametinden mahrum eder. Şairin dediği gibi,

"Söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı, Söz ola ağulu aşı, bal ile yağ ede bir söz."

KIYMETLİ MÜSLÜMANLAR!

Dilin marifetleri olduğu kadar afetleri de vardır. Allah'ın varlığını ve birliğini inkâr edip şirke bulaşmak, doğruyu terk edip yalana sarılmak dilin en büyük afetlerindendir. Masum bir insana iftira atmak, sayılı nefeslerimizi dedikoduyla tüketmek, insanların arasını bozmak için laf taşımak dilin iflasıdır. Şakayla da olsa insanın onur ve şahsiyetine dil uzatmak, ona hakaret etmek ise dilin ifsadıdır. Peygamberimiz (s.a.s), مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِا للّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ "Allah'a ve ahiret gününe inanan ya hayır söylesin ya da sussun." buyurarak dilimize sahip çıkmayı bizlere emretmektedir.