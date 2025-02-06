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Başkan Erdoğan'dan CHP’ye sert çıkış: Sahte cambazlar

Başkan Erdoğan, CHP’ye sert çıktı: Ey CHP siz değil miydiniz, çarşaflı kadının yakasına parti rozeti takan sahte cambazlar siz değil miydiniz? Demokrasimize yakışmayan bu kötü manzaralara biz sizlerle birlikte son verdik. Kadınlar için fırsat eşitliğini sağlayan birçok hizmete imza attık.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :06 Şubat 2025
Başkan Erdoğan’dan CHP’ye sert çıkış: Sahte cambazlar

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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nde önemli açıklamalar yaptı: Biz yola çıkarken kadınlar için siyaset değil, kadınlarla siyaset dedik. Bu sözümüze bugüne kadar sadık kaldık. CHP unutma, üniversitelerin kapsında ikna odalarını kuranlar sizdiniz. Şimdi çıkmış bunlar bize kadın haklarından bahsediyor.

    İKNA ODALARI KURDULAR

    İkna odalarında psikolojik baskıya maruz kalan kızlar bu ülkenin gerçeği idi. Başörtülü diye milletin Meclis'inden zorla çıkarılan kadınlar bu ülkenin bir gerçeği idi. Ey CHP siz değil miydiniz, çarşaflı kadının yakasına parti rozeti takan sahte cambazlar siz değil miydiniz? Demokrasimize yakışmayan bu kötü manzaralara biz sizlerle birlikte son verdik. Kadınlar için fırsat eşitliğini sağlayan birçok hizmete imza attık.

    Göreve geldiğimizde kız öğrenci oranı yüzde 13 iken bugün yüzde 53 üzerine çıktı. Özgür Bey, biz buraya durup dururken gelmedik, ter döktük ter. Yüreğimizi koyduk. Muhalefetin faşizan tavrına rağmen bunları başardık. Kadınlar her alanda kendilerini göstermekte, karar mekanizmalarında güçlü biçimde yerlerini almaktadır.

    Kadına şiddetle mücadele taviz vermediğimiz bir alandı. Daha önce kadına yönelik şiddet suç olarak bile tanımlı değildi. Bunu nitelikli suç haline bizim iktidarımız getirmiştir. Başkan Erdoğan, CHP'ye sert çıktı: Ey CHP siz değil miydiniz, çarşaflı kadının yakasına parti rozeti takan sahte cambazlar siz değil miydiniz? Demokrasimize yakışmayan bu kötü manzaralara biz sizlerle birlikte son verdik. Kadınlar için fırsat eşitliğini sağlayan birçok hizmete imza attık.

    ÖRGÜT SLOGANI
    Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i "Ellerinde askerin, polisin kanı olan örgütün sloganı ile kendilerini avutuyorlar. Partiyi marjinal sol örgütlerin oyuncağı haline getirdiler. 23 Nisan müsameresi gibi Meclis'te slogan atıyorlar. Ortalıkta ne kadar başı boş gezen, marjinal, tembel varsa hepsini paratoner gibi kendilerine çekiyorlar" diye eleştirdi.

    GAZZE'DE İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM OLMALI
    Başkan Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşmenin ardından yapılan ortak basın toplantısında Erdoğan, Gazze'de iki devletli çözüm mesajı verdi. Gazze'deki ateşkesin muhafaza edilmesi gerektiğinin de altını çizdi. "Biz de Gazze'de iki devletli çözümü destekliyoruz" diyen Steinmeier, Trump'ın Gazze planı ile ilgili "Filistinlileri sürgüne gönderme yönündeki teklifler büyük endişe ve korkuya neden oluyor. Uluslararası hukuk açısından kabul edilemez" ifadesini kullandı.

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