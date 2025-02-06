ABD Gazze Şeridi’ni devralacak Filistinliler Gazze’den çıkmalı diyen Trump’a tepki büyüyor!

ABD Başkanı Donald Trump İsrail'in soykırımcı Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Beyaz Saray'da ağırladı. Hatta sandalyesini tutarak ona önem verdiği mesajını göstermeye çalıştı. Basın toplantısında skandal bir açıklama yaptı. ABD'nin Gazze'de "yönetimi devralacağını" Gazzeliler'in Gazze'yi terk edip başka bir yere yerleşmesi gerektiğini vurguladı.



Bölgeden sürülecek insanların, Mısır ve Ürdün'e gidebileceklerini hatırlattı. Trump'ın bu açıklamasına Netanyahu bile şaşırdı. Trump'ın planına başta Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir yanından tepki yağdı. İsrailli bakanlar Trump'ın açıklamalarını memnuniyetle karşılarken, aşır sağcı Yahudi Gücü Partisi lideri Itamar Ben-Gvir Batı Şeria'daki Filistinliler'in de sürgün edilmesi gerektiğini anlattı!

SURİYE'DEN ÇEKİLME PLANI HAZIR

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkilileri, NBC News'a yaptıkları açıklamada, Suriye'deki tüm ABD askerlerini çekme planları geliştirdiklerini bildirdi. 30, 60 veya 90 günde olacak tam bir çekilmenin nasıl gerçekleşeceğine yönelik adımların masaya yatırıldığını kaydetti.

BİR DÜNYA TEPKİ

TÜRKİYE: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan sert tepki geldi. "Bunu düşünmek bile abesle iştigal. Bu kabul edebileceğimiz bir durum değil" dedi.

FİLİSTİN: Kimsenin Filistin halkının geleceği hakkında karar vermeye hakkı yoktur.

HAMAS: Trump ateşe benzin döker.

ALMANYA: Gazze tıpkı Batı Şeria ve Doğu Kudüs gibi Filistinliler'e aittir.

FRANSA: Gazze, üçüncü bir ülke tarafından kontrol edilemez.

POLONYA: Filistinliler olmadan Filistin hakkında karar verilemez.