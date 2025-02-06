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ABD Gazze Şeridi’ni devralacak Filistinliler Gazze’den çıkmalı diyen Trump'a tepki büyüyor!

Trump, “ABD, Gazze Şeridi’ni devralacak, Filistinliler Gazze’den çıkmalı” dedi. Başta Türkiye olmak üzere, dünya tepki gösterdi

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :06 Şubat 2025
ABD Gazze Şeridi’ni devralacak Filistinliler Gazze’den çıkmalı diyen Trump’a tepki büyüyor!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    ABD Başkanı Donald Trump İsrail'in soykırımcı Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Beyaz Saray'da ağırladı. Hatta sandalyesini tutarak ona önem verdiği mesajını göstermeye çalıştı. Basın toplantısında skandal bir açıklama yaptı. ABD'nin Gazze'de "yönetimi devralacağını" Gazzeliler'in Gazze'yi terk edip başka bir yere yerleşmesi gerektiğini vurguladı.

    Bölgeden sürülecek insanların, Mısır ve Ürdün'e gidebileceklerini hatırlattı. Trump'ın bu açıklamasına Netanyahu bile şaşırdı. Trump'ın planına başta Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir yanından tepki yağdı. İsrailli bakanlar Trump'ın açıklamalarını memnuniyetle karşılarken, aşır sağcı Yahudi Gücü Partisi lideri Itamar Ben-Gvir Batı Şeria'daki Filistinliler'in de sürgün edilmesi gerektiğini anlattı!

    SURİYE'DEN ÇEKİLME PLANI HAZIR
    ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkilileri, NBC News'a yaptıkları açıklamada, Suriye'deki tüm ABD askerlerini çekme planları geliştirdiklerini bildirdi. 30, 60 veya 90 günde olacak tam bir çekilmenin nasıl gerçekleşeceğine yönelik adımların masaya yatırıldığını kaydetti.

    BİR DÜNYA TEPKİ
    TÜRKİYE:     Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan sert tepki geldi. "Bunu düşünmek bile abesle iştigal. Bu kabul edebileceğimiz bir durum değil" dedi.
    FİLİSTİN: Kimsenin Filistin halkının geleceği hakkında karar vermeye hakkı yoktur.
    HAMAS: Trump ateşe benzin döker.
    ALMANYA: Gazze tıpkı Batı Şeria ve Doğu Kudüs gibi Filistinliler'e aittir.
    FRANSA: Gazze, üçüncü bir ülke tarafından kontrol edilemez.
    POLONYA: Filistinliler olmadan Filistin hakkında karar verilemez.

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