Asil Nadir’in eski eşi Ayşegül Tecimer kimdir? Ayşegül Tecimer kaç yaşında, nereli?

(Ayşegül Tecimer))

Ayşegül Tecimer'in kaç çocuğu var?

Asil Nadir'in eşi Ayşegül Tecimer'in bu evliliğinden iki çocuğu oldu. Sosyetenin bir dönem önde gelen isimlerinden olan Tecimer, tarihi eserlere olan düşkünlüğüyle tanınıyor.