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Asil Nadir'in eski eşi Ayşegül Tecimer kimdir? Ayşegül Tecimer kaç yaşında, nereli?

İş insanı Asil Nadir, 83 yaşında hayata gözlerini yumdu. 1980'li yıllarda İngiltere'nin en zenginleri arasında yer alan Kıbrıslı ünlü iş insanı Asil Nadir'in vefat haberinin ardından hakkındaki bilgiler merak edilmeye başlandı. Peki, Asil Nadir'in eski eşi Ayşegül Tecimer kimdir, kaç yaşında?

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Giriş Tarihi :06 Şubat 2025 , 15:22 Güncelleme Tarihi :06 Şubat 2025 , 15:27
Asil Nadir’in eski eşi Ayşegül Tecimer kimdir? Ayşegül Tecimer kaç yaşında, nereli?

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    İş insanı Asil Nadir, 83 yaşında hayata gözlerini yumdu. 1980'li yıllarda İngiltere'nin en zenginleri arasında yer alan Kıbrıslı ünlü iş insanı Asil Nadir'in vefat haberinin ardından hakkındaki bilgiler merak edilmeye başlandı. Peki, Asil Nadir'in eski eşi Ayşegül Tecimer kimdir, kaç yaşında? İşte merak edilen detaylar.

    (Ayşegül Tecimer))(Ayşegül Tecimer))

    AYŞEGÜL TECİMER KİMDİR

    Ayşegül Tecimer Kıbrıslı işadamı Asil Nadir'in eski eşidir. 25 Eylül 1962'de Asil Nadir ile evlendi. 16 yaşındayken evlendiği Asil Nadir'le iki kez ayrılıp evlendikten sonra 20 yıllık evliliğini noktalamıştır.

    (Ayşegül Tecimer)(Ayşegül Tecimer)

    Ayşegül Tecimer kaç yaşında?

    Ayşegül Tecimer, 9 Ağustos 1945 İstanbul doğumludur. Baba tarafından Karadenizli olan Tecimer, Notre Dame de Sion'da eğitim almıştır.

    (Ayşegül Tecimer))(Ayşegül Tecimer))

    Ayşegül Tecimer'in kaç çocuğu var?

    Asil Nadir'in eşi Ayşegül Tecimer'in bu evliliğinden iki çocuğu oldu. Sosyetenin bir dönem önde gelen isimlerinden olan Tecimer, tarihi eserlere olan düşkünlüğüyle tanınıyor.

    Asil Nadir kimdir, kaç yaşındaydı, hastalığı neydi? Asil Nadir kaç evlilik yaptı, eşleri kimdir?Asil Nadir kimdir, kaç yaşındaydı, hastalığı neydi? Asil Nadir kaç evlilik yaptı, eşleri kimdir?
    Asil Nadir kimdir, kaç yaşındaydı, hastalığı neydi? Asil Nadir kaç evlilik yaptı, eşleri kimdir?

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