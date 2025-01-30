Malatya’da hak sahipleri yeni yuvalarına kavuşuyor! 2 bin 175 konutun inşası tamamlandı

HAK SAHİBİ YUNUS AKSOY. "BAŞIMIZI RAHAT BİR ŞEKİLDE YASTIĞA KOYUYORUZ"

Hak sahibi vatandaşlardan Yunus Aksoy, TOKİ'nin inşa ettiği sağlam konutlara taşınmanın heyecanını yaşadığını dile getirdi: Bizim buralarda çok lüks yerlerimiz vardı. Oradaki evler bile yıkıldı. Ama burada devletimizin yaptığı sağlam TOKİ evleri çıktığı için çok mutlu oldum. Başımızı rahat bir şekilde yastığa koyuyoruz. Bu da kimin sayesinde? Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sayesinde ve Bakanımız Murat Kurum sayesinde…

HAK SAHİBİ YAŞAR BENTLİ. "MALATYA'MIZ 20-30 SENEDE AYAĞA KALKMAZ DEDİM.."

Hak sahibi Yaşar Bentli de "Deprem çok büyüktü. Duvarlar üzerime geldiğini gördüm. Sesine gelen yok. Hanımım yanımda ama sesine gidemiyorum. Bulamıyorum. 'Kıyamet bu olsa gerek diye düşündüm.' 'Malatya'mız 20-30 senede ayağa kalkmaz' dedim" diye konuştu.

AYŞEHAN ÖGE. Ayşehan Öge ise, "Bir sene doldu ve evler teslim edildi. Hem de en güzelinden, en iyisinden. Eve girdiğimde gördüm ki, gerçekten hiçbir eksik yok, her şey yerinde. Çok güzel, kaliteli yapılmış. Bunu hiç beklemezdim. Gerçekten hayallerimden daha güzel oldu. Depremin korkusu tabi ki içimizde ama ev yıkılacak ya da bir şey olacak diye asla korkmadım. Öyle bir endişem olmadı" dedi.

HAK SAHİBİ SEVDA AKSOY.



"DEPREMDEN SONRA HERKES TOKİ'YE YÖNELDİ"

Hak sahibi Sevda Aksoy da afetzedelere verilen evlerin her detayını düşünülerek tasarlandığını ifade ederek, "Gebeyim. Hemen binamızın önünde çocuk parkı var. Bu benim için çok güzel bir avantaj. Hemen yan tarafta okul yapılıyor.

MALATYA GELİNCİKTEPE’DE HAK SAHİPLERİ YENİ YUVALARINA KAVUŞUYOR Karşı tarafta yine marketimiz olsun, fırınımız olsun, kasabımız olsun; çok yakın ve çok güzel. Depremden sonra herkes TOKİ'ye yöneldi. 'Söz değil icraat var' diyorlar ya, gerçekten de öyle. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun. Her sözü dolu dolu. Söylediğinin arkasında" ifadelerini kullandı.