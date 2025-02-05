Trump ile gümrük savaşları devam ediyor: Avrupa ABD’ye sert cevap vereceklerini açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, önce Kanada, Meksika ve Çin'den gelen mallara ek gümrük vergisi getirdi. Avrupa'ya da benzer vergileri koyacağını bildirdi. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Trump yönetiminin vergi artırım politikalarına tepki gösterdi.



"AB, ABD ile sağlam ve yapıcı bir diyaloğa hazır, ancak aynı zamanda ABD ile ilişkilerde potansiyel zorlukların da farkındayız ve buna hazırız. AB, haksız veya keyfi bir şekilde hedef alındığında, sert bir şekilde yanıt verecektir" dedi.

TRUMP'TAN İRAN'A BASKI

ABD Başkanı Trump, "İran'a maksimum baskı" politikasını yeniden hayata geçirecek kararnameyi imzaladı. "İran nükleer silahlara sahip olmamalı" ifadesini kullandı.