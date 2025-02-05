MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin açıklama: Rutin kontroller gerçekleşti

CHP'ye yakınlığıyla bilinen Halk TV'nin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı" iddiaları asılsız çıktı.

Edinilen son bilgilere göre, Bahçeli'nin sağlık durumu iyi ve rutin sağlık kontrolleri gerçekleştirildi.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker'den konuya ilişkin bilgilendirme mesajı geldi (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker'den konuya ilişkin açıklama geldi.

Çeliker, "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı, Liderimiz Sn Devlet Bahçeli, kontrollü bir şekilde planlanan zaman aralığında bazı tetkikler ve check-up yapılmak üzere, tahlilleri ve sonuçları değerlendirilerek akabinde tekrar mesaisine devam edecektir.. kamuoyunun ve çok değerli camiamızın bilgilerine" ifadelerini kullandı.