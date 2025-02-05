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Grand Kartal Otel faciasında flaş gelişme: Sırrı Köstereli ve Bünyamin Bal tutuklandı

21 Ocak'ta Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin soruşturma tüm hızıyla devam ediyor. Soruşturma kapsamında Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Köstereli ve Yardımcısı Bal gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler, işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi.

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Giriş Tarihi :05 Şubat 2025 , 21:50 Güncelleme Tarihi :06 Şubat 2025 , 01:22
Grand Kartal Otel faciasında flaş gelişme: Sırrı Köstereli ve Bünyamin Bal tutuklandı

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    Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 Ocak'ta Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturmaya devam ediliyor.

    Soruşturma kapsamında daha önce 28 şüpheli gözaltına alınmış, bunlardan 19'u tutuklanmış, 8'i adli kontrol şartıyla olmak üzere diğer 9'u serbest bırakılmıştı.

    TUTUKLAMA TALEBİYLE ÜST MAHKEMEYE SEVK EDİLDİLER
    Başsavcılığın soruşturması kapsamında, gece saatlerinde Jandarma KOM ekipleri tarafından gece yarısı gözaltına alınan Bolu İl Özel İdare Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ve Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal tutuklanmaları talebiyle üst mahkemeye sevk edildi.

    TUTUKLANDILAR
    Bolu İl Özel İdare Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ve Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal tutuklandı.

    Grand Kartal Otel faciasında flaş gelişme!

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