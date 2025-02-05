Feribotlar iptal mi? 5-6 Şubat 2025 son dakika İDO ve BUDO iptal seferler listesi

Marmara Bölgesi'nde etkili olan yoğun kar yağışı ve fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. İstanbul ve Bursa arasında sefer yapan İDO ve BUDO'ya ait bazı deniz otobüsü seferleri iptal edildi. Vatandaşlar, "Bugün ve yarın feribotlar iptal mi?" sorusuna yanıt ararken, resmi kurumlardan peş peşe açıklamalar geldi.
Fotoğraflar: AA
❄️ BUDO SEFERLERİ İPTAL Mİ? HANGİ SEFERLER İPTAL EDİLDİ?
Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) resmi internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, 5 Şubat 2025 tarihinde aşağıdaki seferler olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir:
16:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
16:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
19:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
19:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
BUDO yetkilileri, hava koşullarının durumuna göre iptallerin devam edebileceğini belirterek, yolcuların BUDO'nun resmi web sitesi üzerinden güncel sefer bilgilerini takip etmelerini tavsiye etti.
🌊 İDO FERİBOT SEFERLERİ İPTAL Mİ?
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) da kötü hava şartlarından etkilendi. Yapılan resmi açıklamaya göre, 5 Şubat 2025 tarihli bazı seferler iptal edilmiştir:
18:30 Bursa - Yenikapı - Kadıköy - Kabataş seferi
19:00 Kadıköy - Yenikapı - Bandırma seferi
İDO yetkilileri de sefer saatlerinde son dakika değişiklikleri olabileceği konusunda uyarıda bulunarak, vatandaşların İDO'nun resmi internet sitesi üzerinden güncel bilgilere ulaşmalarını önerdi.