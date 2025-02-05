SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Feribotlar iptal mi? 5-6 Şubat 2025 son dakika İDO ve BUDO iptal seferler listesi

Türkiye genelinde etkisini gösteren olumsuz hava koşulları, deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve fırtına sebebiyle İstanbul ile Bursa arasında gerçekleşen deniz otobüsü seferlerinde iptaller yaşanıyor. Özellikle Marmara Bölgesi’nde etkili olan kötü hava koşulları nedeniyle BUDO ve İDO’dan peş peşe iptal duyuruları geldi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :05 Şubat 2025 , 23:03 Güncelleme Tarihi :05 Şubat 2025 , 23:03
Feribotlar iptal mi? 5-6 Şubat 2025 son dakika İDO ve BUDO iptal seferler listesi

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Marmara Bölgesi'nde etkili olan yoğun kar yağışı ve fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. İstanbul ve Bursa arasında sefer yapan İDO ve BUDO'ya ait bazı deniz otobüsü seferleri iptal edildi. Vatandaşlar, "Bugün ve yarın feribotlar iptal mi?" sorusuna yanıt ararken, resmi kurumlardan peş peşe açıklamalar geldi.

    Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

    ❄️ BUDO SEFERLERİ İPTAL Mİ? HANGİ SEFERLER İPTAL EDİLDİ?

    Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) resmi internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, 5 Şubat 2025 tarihinde aşağıdaki seferler olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir:

    16:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

    16:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

    19:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

    19:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

    BUDO yetkilileri, hava koşullarının durumuna göre iptallerin devam edebileceğini belirterek, yolcuların BUDO'nun resmi web sitesi üzerinden güncel sefer bilgilerini takip etmelerini tavsiye etti.

    🌊 İDO FERİBOT SEFERLERİ İPTAL Mİ?

    İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) da kötü hava şartlarından etkilendi. Yapılan resmi açıklamaya göre, 5 Şubat 2025 tarihli bazı seferler iptal edilmiştir:

    18:30 Bursa - Yenikapı - Kadıköy - Kabataş seferi

    19:00 Kadıköy - Yenikapı - Bandırma seferi

    İDO yetkilileri de sefer saatlerinde son dakika değişiklikleri olabileceği konusunda uyarıda bulunarak, vatandaşların İDO'nun resmi internet sitesi üzerinden güncel bilgilere ulaşmalarını önerdi.

    ⚠️ SEFERLERİN DURUMUNU NASIL SORGULAYABİLİRSİNİZ?

    BUDO ve İDO seferleriyle ilgili anlık iptal ve erteleme bilgilerine aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz:

    BUDO Sefer Sorgulama: budo.burulas.com.tr

    İDO Sefer Sorgulama: ido.com.tr

    Yarın okullar tatil mi? 6 Şubat 2025 MEB-Valilik son dakika okul tatili olan iller! Kar yağışı başladıYarın okullar tatil mi? 6 Şubat 2025 MEB-Valilik son dakika okul tatili olan iller! Kar yağışı başladı
    Yarın okullar tatil mi? 6 Şubat 2025 MEB-Valilik son dakika okul tatili olan iller! Kar yağışı başladı

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Ankara’da kritik zirve: Başkan Erdoğan ve Steinmeier’dan ortak açıklama! Gazze’de ateşkes korunmalı
    Kalp rahatsızlığı iddialarına yalanlama! Devlet Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin açıklama partiden geldi: Rutin kontroller...
    Başka Bir Gün
    Kadıköy’de coştu! Fenerbahçe - Erzurumspor: 5-0 | MAÇ SONUCU
    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Özgür Özel’e sert tepki! Siyasi ahlak ve terbiye yoksunu
    Başkan Erdoğan’dan Suriye ile geleceğimize yön verecek kararlar aldık mesajı! CHP’ye tepki: Kırmızı kartı birbirlerine gösteriyorlar
    Yapılan çalışmaları sindiremedi | Deprem bölgesinde hükümet sınıfta kaldı diyen Özgür Özel’e Murat Kurum’dan sert çıkış: Kendileri maketini bile yapamazlar
    Tehditler savurmuştu! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 7 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi | Siyasi yasak...
    Kızı Tuğçe Tayfur ateş püskürdü | Ferdi Tayfur’un vasiyeti açıklandı! Mal varlığının bir kısmı...
    İstanbul’a yılın ilk karı düştü! Meteoroloji’den 19 ile sarı alarm: Her yer beyaza bürünecek!
    Galatasaray’dan Mario Lemina sonrası bir transfer daha! Sıra ona geldi
    Mansur Yavaş’tan savaş bildirisi hazırlığı! Özgür Özel’le 3. görüşmede ipleri kopardı... Gözler 7 Şubat’a çevrildi
    Narin cinayetinde flaş iddia: Suçu Salim’e yıkacaklar! Baba Arif Güran’dan açıklama: İsterlerse Edirne’ye versinler
    Fransa’dan terör örgütüne Paris bileti! Meclis kürsüsünde Türkiye’yi hedef alıp YPG/PKK’ya methiyeler dizdiler
    Fenerbahçe’den 2 yıldıza resmi teklif! Transferde sürpriz
    Sarı serum kabusu sürüyor! Bir kişi daha hayatını kaybetti | Nedir bu sarı serum meselesi? Uzman isim uyardı
    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan Donald Trump’ın Gazze planına tepki: Abesle iştigal | Ahmet Şara ile ne görüşüldü? | Bahçeli’nin Öcalan çıkışı
    Galatasaray’dan çifte hamle! Taraftarlar çıldıracak
    Deprem şehitleri Kur’an ve dualarla anılacak! Adıyaman’da Bir oluruz temalı 6 Şubat programı: Başkan Erdoğan iştirak edecek
    EMEKLİYE 25 BİN TL PROMOSYON FIRSATI! Kampanyalarını tek tek açıkladılar! Ziraat Bankası, Halkbank, Yapı Kredi, Akbank, Garanti...