Feribotlar iptal mi? 5-6 Şubat 2025 son dakika İDO ve BUDO iptal seferler listesi

Marmara Bölgesi'nde etkili olan yoğun kar yağışı ve fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. İstanbul ve Bursa arasında sefer yapan İDO ve BUDO'ya ait bazı deniz otobüsü seferleri iptal edildi. Vatandaşlar, "Bugün ve yarın feribotlar iptal mi?" sorusuna yanıt ararken, resmi kurumlardan peş peşe açıklamalar geldi.