Sağlık Bakanlığı, "Aile Hekimliğine Geçişte Muvafakat İşlemleri" genelgesini değiştirdi!

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Sağlık Bakanlığı, "Aile Hekimliğine Geçişte Muvafakat İşlemleri"ne dair 2020/1 sayılı genelgesini revize ederek 2025/1 sayılı genelge olarak yeniden yayımladı ve taşra teşkilatlarına duyurdu. Sağlık Bakanlığı, Aile Hekimliğine Geçişte Muvafakat işlemleri genelgesini değiştirdi (AA) SINIRLAMAYA TABİ OLMAKSIZIN TERCİH YAPABİLECEK

Mevcut durumda, Devlet Hizmet Yükümlülüğü ile atanan bir aile hekimi, sosyoekonomik gelişmişlik düzeyi bakımından yalnızca aynı düzeyde veya daha alt düzeyde bir ilçede aile hekimliği birimini tercih edebilirken; Yapılan düzenleme ile aile hekimleri, aynı il içerisinde olmak kaydı ile herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın hizmet puanına göre boş bulunan aile hekimliği birimlerini tercih edebileceklerdir.

Sağlık Bakanlığı, Aile Hekimliğine Geçişte Muvafakat işlemleri genelgesini değiştirdi (AA) AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMLERİNDE ÇALIŞABİLECEK

Mevcut durumda, ⁠45/A statüsünde çalışan (kamuoyunda 3+1 sözleşmeli olarak bilinen) ebe ve hemşireler, aile hekimliği birimlerinde sözleşmeli olarak çalışamazken; Yapılan düzenleme ile 45/A statüsünde çalışan ebe ve hemşireler, bundan böyle aile hekimliği birimlerinde çalışabilecektir.