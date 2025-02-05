Başkan Erdoğan’dan AK Parti Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi’nde önemli açıklamalar | CANLI YAYIN

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Değerli hanım kardeşlerim, kıymetli dava ve yol arkadaşlarım sizleri en kalbi duygularımla, saygıyla selamlıyorum. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları 7. Olağan Kongremizin ülkemiz, partimiz ve hanım kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum.

DAVAMIZIN MİHMANDARLIĞINI KADINLAR YAPTI

Partimizi kurduğumuzdan bu güne zorlu, çetin fakat bir o kadar da şerefli, önemli yolda yürüyoruz. Yolculuğumuzun her bir adımımızı milletimize hizmet sevdası ile kat ettik. Her bir vatandaşımıza hizmetlerimiz ile ulaşma çabasında olduk. Bu kutlu mücadelenin mihmandarlığını hep kadınlarımız yaptı. Bizleri yalnız bırakmamış tüm hanım kardeşlerimize teşekkür ediyorum.

Kadın kollarımızda görev yapmış eski başkanlarımıza, emek vermiş tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. 12 Ekim'de başlayan kongrelerimizi bir bayrak yarışı olarak gerçekleştiriyoruz. Yeni yüzlerle kadrolarımızı güçlendirerek kongremizi yürütüyoruz. Muhalefet kongreleri tasfiye aracı olarak kullanırken biz yenileniyoruz. Bizim kongrelerimizde yumruklar değil yürekler konuşuyor. Kongrelerimizde sadece teşkilat mensupları değil gönüller buluşuyor. Hiçbir kargaşanın saygısızlığın yaşanmadığı sandalyelerin havada uçuşmadığı kongrelerimizi tamamlıyoruz. Bugün kadın kollarımızda bir görev değişimi yaşanıyor. Kadın kolları başkanımız Düzce vekilimize emekleri için teşekkür ediyorum. Geride iz bırakan projelere imza attılar. Kendilerini partim, şahsım, ailem adına tebrik ediyorum. İstanbul vekilimiz Tuğba Işık kardeşime de üstün başarılar diliyorum. Kendisi bu hareketin içinden gelen bir kardeşimizdir. Bayrağı çok daha yukarılara taşıyacağına itimadım tamdır. Bizim mücadelemiz şahsi ikbal mücadelesi değildir. Hepimiz görevimiz ne olursa olsun ülkeye ve millete hizmet neferleriyiz.

Ey CHP unutma! Üniversitelerin kapısında ikna odası kuranlar sizdiniz siz! Siz kadın haklarını yakalamak için daha çok fırın ekmek yersiniz







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