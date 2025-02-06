PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Asrın felaketinin "Kara" simgesi Ebrar Sitesi'nde acının yıl dönümü!

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 6 Şubat depremlerinin ‘kara’ simgesi olarak adlandırılan ve yaklaşık bin 400 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi'nde depremin ikinci yıl dönümünde hüzün hakim oldu. Acı günü yad etmeye gelen depremzedeler ve yakınlarını depremde kaybeden vatandaşlar, acıyı ilk günkü gibi yüreklerinde hissediyor.

İHA İHA
Giriş Tarihi :06 Şubat 2025 , 01:29 Güncelleme Tarihi :06 Şubat 2025 , 02:19
Asrın felaketinin Kara simgesi Ebrar Sitesi’nde acının yıl dönümü!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 yılında meydana gelen ve 'Asrın Felaketi' olarak nitelendirilen depremlerde 22 bloktan oluşan ve yaklaşık bin 400 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi'nde depremin ikinci yılında anma etkinliği düzenlendi.

    Depremzedeler kaybettikleri yakınlarını Ebrar Sitesi'nin önünde andılar!



    Enkazdan çıkan ve yakınlarını kaybeden aileler, deprem şehitlerini anmak adına yenilenen Ebrar Sitesi'nde nöbet tutuyor.



    Ebrar Sitesi'nde yaşayan ve depremlerde enkaz altından çıkan Ali Harmancı, "Biz Ebrar Sitesi'nde oturuyorduk 24 seneden beri, A blokta oturuyorduk. Hanım, ben ve kardeşim ile beraberdik, biz 5 saniyede yıkıldık. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin, ölenlere Allah rahmet eylesin. Sözün bittiği yerdeyiz, kurada evimiz de çıktı" dedi.



    Yakınlarını Ebrar Sitesi'nde kaybeden Hatice Tunçbilek ise, "Unutulmaz bir gece, küçük bir kıyamet gibiydi. Acımız büyük aslında, bu acıyı unutmuyoruz" diye konuştu.



    12 yakınını Ebrar Sitesi'nde kaybeden Fındık Aksu, "Yavrularımı burada kaybettim. Ben burada 9 gün boyunca bekledim, kuzularım parça parça çıktılar, biz de onlar gibi gömüldük. Şu anda buraya ilk defa geldim, arkamı dönüp bakamıyorum, yavrularımın evi boyanmış süslenmiş ama yavrularım yok." dedi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Deprem şehitleri Kur’an ve dualarla anılacak! Adıyaman’da Bir oluruz temalı 6 Şubat programı: Başkan Erdoğan iştirak edecek
    6 Şubat, yitip giden canlar... Deprem şehitleri mezarları başında anılıyor!
    Başka Bir Gün
    Ankara’da kritik zirve: Başkan Erdoğan ve Steinmeier’dan ortak açıklama! Gazze’de ateşkes korunmalı
    Deprem bölgesinde yeniden ihya ve inşa! Bakan Murat Kurum: 2025 sonunda evine girmeyen afetzede olmayacak
    Kalp rahatsızlığı iddialarına yalanlama! Devlet Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin açıklama partiden geldi: Rutin kontroller...
    Yarın okullar tatil mi? 6 Şubat 2025 MEB-Valilik son dakika okul tatili olan iller! Kar yağışı başladı
    Kızı Tuğçe Tayfur ateş püskürdü | Ferdi Tayfur’un vasiyeti açıklandı! Mal varlığının bir kısmı...
    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Özgür Özel’e sert tepki! Siyasi ahlak ve terbiye yoksunu
    Başkan Erdoğan’dan Suriye ile geleceğimize yön verecek kararlar aldık mesajı! CHP’ye tepki: Kırmızı kartı birbirlerine gösteriyorlar
    Yapılan çalışmaları sindiremedi | Deprem bölgesinde hükümet sınıfta kaldı diyen Özgür Özel’e Murat Kurum’dan sert çıkış: Kendileri maketini bile yapamazlar
    Tehditler savurmuştu! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 7 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi | Siyasi yasak...
    Kadıköy’de coştu! Fenerbahçe - Erzurumspor: 5-0 | MAÇ SONUCU
    İstanbul’a yılın ilk karı düştü! Meteoroloji’den 19 ile sarı alarm: Her yer beyaza bürünecek!
    Galatasaray’dan Mario Lemina sonrası bir transfer daha! Sıra ona geldi
    Mansur Yavaş’tan savaş bildirisi hazırlığı! Özgür Özel’le 3. görüşmede ipleri kopardı... Gözler 7 Şubat’a çevrildi
    Sarı serum kabusu sürüyor! Bir kişi daha hayatını kaybetti | Nedir bu sarı serum meselesi? Uzman isim uyardı
    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan Donald Trump’ın Gazze planına tepki: Abesle iştigal | Ahmet Şara ile ne görüşüldü? | Bahçeli’nin Öcalan çıkışı
    EMEKLİYE 25 BİN TL PROMOSYON FIRSATI! Kampanyalarını tek tek açıkladılar! Ziraat Bankası, Halkbank, Yapı Kredi, Akbank, Garanti...
    Fenerbahçe’den 2 yıldıza resmi teklif! Transferde sürpriz