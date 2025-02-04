Mansur Yavaş’tan Cumhurbaşkanı seçimleri konusunda net mesaj: Aday belirlemek için çok erken

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partinin cumhurbaşkanı adayını üyelere sorarak belirleyeceğini vurguladı.

Bu konuda Mansur Yavaş ile konuştuğunu anlattı. Ardından, tüm il ve ilçe başkanlıklarına genelge yollandı. Ancak önceki gün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş, tavrını çok net olarak açıkladı.

"Aday belirlemenin çok erken olduğunu düşüncesindeyim. Seçim tarihi belli değil. O zamana kadar Türkiye'de şartlar değişir, her şey değişir" ifadesini kullandı.

Ön seçimde aday olup olmayacağı sorusuna da, "Gün ola harman ola. O güne kadar kim kalacak, önce bir seçim tarihi belli olsun" yorumunu yaptı.