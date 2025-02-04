Terörist rolüne girmişti! Oyuncu Melisa Sözen'in "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan ifadesi alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fransız yapımı "Le Bureau des Légendes" adlı dizide PKK/YPJ'li bir kadın teröristi canlandıran Melisa Sözen hakkında, terör örgütü propagandası yapmak suçlamasıyla soruşturma başlattı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fransız yapımı "Le Bureau des Légendes" adlı dizide PKK/YPJ'li bir kadın teröristi canlandıran Melisa Sözen hakkında, terör örgütü propagandası yapmak suçlamasıyla soruşturma başlattı.
Sözen, 2016 yılında Fransa'da yayınlanan dizide terör örgütü YPG'yi simgeleyen bir üniforma giymişti.
OYUNCUNUN İFADESİ ALINDI
Savcılığın talimatı üzerine emniyet güçleri, yurt dışından Türkiye'ye giriş yapan Sözen'in "terör örgütü propagandası" yapmak suçundan ifadesini aldı.
İŞTE SAVUNMA
İfadesinde, giydiği kıyafetin terör örgütünü simgelediğini bilmediğini iddia eden Sözen'in, ajan rolünde oynadığı dizinin Türkiye'de yayınlanmadığını, vatanını seven biri olduğunu söylediği öğrenildi.