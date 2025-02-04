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Terörist rolüne girmişti! Oyuncu Melisa Sözen'in "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan ifadesi alındı

Melisa Sözen, Fransız yapımı "Le Bureau des Légendes" adlı dizide PKK/YPJ'li bir kadın teröristi canlandırmıştı. Terörist kıyafeti giyen ve kirli propagandaya alet olan Sözen'in "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alındı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :04 Şubat 2025 , 00:14 Güncelleme Tarihi :04 Şubat 2025 , 00:14
Terörist rolüne girmişti! Oyuncu Melisa Sözen’in terör örgütü propagandası yapmak suçundan ifadesi alındı

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    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fransız yapımı "Le Bureau des Légendes" adlı dizide PKK/YPJ'li bir kadın teröristi canlandıran Melisa Sözen hakkında, terör örgütü propagandası yapmak suçlamasıyla soruşturma başlattı.

    Terörist rolüne girmişti! Oyuncu Melisa Sözen'in ʺterör örgütü propagandası yapmakʺ suçundan ifadesi alındı. (Fotoğraf: Takvim.com.tr arşiv)Terörist rolüne girmişti! Oyuncu Melisa Sözen'in ʺterör örgütü propagandası yapmakʺ suçundan ifadesi alındı. (Fotoğraf: Takvim.com.tr arşiv)

    Sözen, 2016 yılında Fransa'da yayınlanan dizide terör örgütü YPG'yi simgeleyen bir üniforma giymişti.

    Terörist rolüne girmişti! Oyuncu Melisa Sözen'in ʺterör örgütü propagandası yapmakʺ suçundan ifadesi alındı. (Fotoğraf: Takvim.com.tr arşiv)Terörist rolüne girmişti! Oyuncu Melisa Sözen'in ʺterör örgütü propagandası yapmakʺ suçundan ifadesi alındı. (Fotoğraf: Takvim.com.tr arşiv)

    OYUNCUNUN İFADESİ ALINDI
    Savcılığın talimatı üzerine emniyet güçleri, yurt dışından Türkiye'ye giriş yapan Sözen'in "terör örgütü propagandası" yapmak suçundan ifadesini aldı.

    Terörist rolüne girmişti! Oyuncu Melisa Sözen'in ʺterör örgütü propagandası yapmakʺ suçundan ifadesi alındı. (Fotoğraf: Instagram)Terörist rolüne girmişti! Oyuncu Melisa Sözen'in ʺterör örgütü propagandası yapmakʺ suçundan ifadesi alındı. (Fotoğraf: Instagram)

    İŞTE SAVUNMA
    İfadesinde, giydiği kıyafetin terör örgütünü simgelediğini bilmediğini iddia eden Sözen'in, ajan rolünde oynadığı dizinin Türkiye'de yayınlanmadığını, vatanını seven biri olduğunu söylediği öğrenildi.

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