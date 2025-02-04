Terörist rolüne girmişti! Oyuncu Melisa Sözen'in "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan ifadesi alındı

Terörist rolüne girmişti! Oyuncu Melisa Sözen'in ʺterör örgütü propagandası yapmakʺ suçundan ifadesi alındı. (Fotoğraf: Instagram)

İŞTE SAVUNMA

İfadesinde, giydiği kıyafetin terör örgütünü simgelediğini bilmediğini iddia eden Sözen'in, ajan rolünde oynadığı dizinin Türkiye'de yayınlanmadığını, vatanını seven biri olduğunu söylediği öğrenildi.