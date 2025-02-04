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Ankara'da diplomasi trafiği! Önce Suriye sonra Almanya! Başkan Erdoğan sırayla görüşecek! Masada hangi konular var?

Suriye Devlet Başkanı Ahmed El Şara ile Mısır Dışişleri Bakanı bugün Türkiye’de olacak. Alman Cumhurbaşkanı Steinmeier ise yarın Ankara’yı ziyaret edecek. Ziyaretlerde Suriye’de terörle mücadele ve Gazze masada olacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :04 Şubat 2025 , 07:01 Güncelleme Tarihi :04 Şubat 2025 , 07:21
Ankara’da diplomasi trafiği! Önce Suriye sonra Almanya! Başkan Erdoğan sırayla görüşecek! Masada hangi konular var?

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    Suriye'de Esad sonrası yeni döneme hızlı şekilde giriş yapıldı.

    Bu süreçte Ankara, Şam'a kesintisiz desteğini sürdürüyor.

    MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şam'a üst düzey ziyaretler gerçekleştirdi. Suriye heyeti de Ankara'ya geldi.

    Sürece müteakip Zafer Konferansı düzenlenen Zafer Konferası'nda Ahmed El Şara, Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı ilan edildi.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan (Takvim.com.tr)Başkan Recep Tayyip Erdoğan (Takvim.com.tr)

    Şara resmi ve meşru unvanı sonrası, yurt dışı ziyaretlerine başladı.

    Geride bıraktığımız gün Ahmed El Şara, Suudi Arabistan'a gidip çeşitli temaslarda bulundu.

    ANKARA'YA GELİYOR
    Şara bugün de Ankara'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Mısırlı mevkidaşı Bedir Abdulati ile görüşecek.

    Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed El Şara, Ankara'ya geliyor (Takvim.com.tr)Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed El Şara, Ankara'ya geliyor (Takvim.com.tr)

    Ankarada YPGnin başını ezme zirvesi! Başkan Erdoğan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şarayı kabul edecek | Tarihi görüşmenin perde arkasıAnkarada YPGnin başını ezme zirvesi! Başkan Erdoğan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şarayı kabul edecek | Tarihi görüşmenin perde arkası
    Ankara'da "YPG'nin başını ezme" zirvesi! Başkan Erdoğan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı kabul edecek | Tarihi görüşmenin perde arkası


    İletişim Başkanı Fahrettin Altun ziyaretlere ilişkin olarak yaptığı paylaşımda temaslarda Suriye'deki son gelişmelerin yanı sıra Suriye'de terör, iki ülke arasında ilişkilerin artırılmasına yönelik adımlar ve ekonomiye dair başlıkların ele alınacağını duyurdu.

    Geçtiğimiz hafta da Milli Savunma Bakanlığı'ndan üst düzey bir askeri heyet, Suriye'nin yeni yönetimiyle askeri işbirliği ve güvenlik konularını görüşmek üzere Şam'a bir ziyaret yapmıştı.

    Suriye Devlet Başkanı Ahmed El Şara. (Takvim.com.tr)Suriye Devlet Başkanı Ahmed El Şara. (Takvim.com.tr)

    ALMANYA CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞME
    Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, 2-5 Şubat tarihleri arasında Suudi Arabistan, Ürdün ve Türkiye'yi kapsayan resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yarın Steinmeier ile Ankara'da görüşecek. Görüşmelerin ana gündem maddeleri arasında bölgesel güvenlik, istikrar ve Gazze ile Suriye'ye yönelik insani yardımlar konuları bulunuyor. Bu konuların yanında, Türkiye'nin Eurofighter Typhoon uçakları alım sürecinin de görüşülen başlıklardan olması öngörülüyor. Görüşmelerde ayrıca Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta gelinen son aşamanın masada olacağı değerlendiriliyor.

    Başkan Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile bir araya gelecek. (Takvim.com.tr)Başkan Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile bir araya gelecek. (Takvim.com.tr)

    GAZZE'NİN İMARI MASADA
    Dışişleri Bakanı Fidan da Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile görüşmesinde; Gazze'nin yeniden imarı, Filistinlilerce yönetilmesi ve iki devletli çözüme yönelik ortak çabalara desteği vurgulayacak. Gazze'ye insani yardımların ulaştırılmasında Mısır ile yakın işbirliği ve dayanışmanın güçlü şekilde sürdürüleceğini ifade edecek.

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