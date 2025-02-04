Suriye Devlet Başkanı Ahmed El Şara. (Takvim.com.tr)
ALMANYA CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞME
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, 2-5 Şubat tarihleri arasında Suudi Arabistan, Ürdün ve Türkiye'yi kapsayan resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yarın Steinmeier ile Ankara'da görüşecek. Görüşmelerin ana gündem maddeleri arasında bölgesel güvenlik, istikrar ve Gazze ile Suriye'ye yönelik insani yardımlar konuları bulunuyor. Bu konuların yanında, Türkiye'nin Eurofighter Typhoon uçakları alım sürecinin de görüşülen başlıklardan olması öngörülüyor. Görüşmelerde ayrıca Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta gelinen son aşamanın masada olacağı değerlendiriliyor.
Başkan Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile bir araya gelecek. (Takvim.com.tr)
GAZZE'NİN İMARI MASADA
Dışişleri Bakanı Fidan da Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile görüşmesinde; Gazze'nin yeniden imarı, Filistinlilerce yönetilmesi ve iki devletli çözüme yönelik ortak çabalara desteği vurgulayacak. Gazze'ye insani yardımların ulaştırılmasında Mısır ile yakın işbirliği ve dayanışmanın güçlü şekilde sürdürüleceğini ifade edecek.