ANKARA'YA GELİYOR Şara bugün de Ankara'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'la bir araya gelecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Mısırlı mevkidaşı Bedir Abdulati ile görüşecek.

Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed El Şara, Ankara'ya geliyor (Takvim.com.tr)



İletişim Başkanı Fahrettin Altun ziyaretlere ilişkin olarak yaptığı paylaşımda temaslarda Suriye'deki son gelişmelerin yanı sıra Suriye'de terör, iki ülke arasında ilişkilerin artırılmasına yönelik adımlar ve ekonomiye dair başlıkların ele alınacağını duyurdu.



Geçtiğimiz hafta da Milli Savunma Bakanlığı'ndan üst düzey bir askeri heyet, Suriye'nin yeni yönetimiyle askeri işbirliği ve güvenlik konularını görüşmek üzere Şam'a bir ziyaret yapmıştı.