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Ege Denizi'nde 5,2 büyüklüğünde deprem! 10 günde 754 deprem!

Ege Denizi günlerdir durmadan sallanıyor. AFAD neredeyse her 10 dakikada bir deprem açıklamasında bulunuyor. Son olarak saat 16.04'te 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Söz konusu deprem İzmir'den de hissedildi. Peş peşe olan depremler büyük tedirginlik yaratırkan 26 Ocak'tan bu yana Ege Denizi'nde 754 depremin meydana geldiği tespit edildi.

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Giriş Tarihi :04 Şubat 2025 , 16:47 Güncelleme Tarihi :04 Şubat 2025 , 17:03
Ege Denizi’nde 5,2 büyüklüğünde deprem! 10 günde 754 deprem!

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    Ege Denizi'nde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 16.04'te merkez üssü Ege Denizi olan 5,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

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    Muğla'nın Bodrum ilçesi Turgutreis Mahallesi'ne 152,31 kilometre uzaklıkta gerçekleşen deprem, 7 kilometre derinlikte meydana geldi.

    Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

    26 OCAK'TAN BU YANA 754 DEPREM
    Öte yandan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre, 28 Ocak'tan beri saat 14.00 itibarıyla Ege Denizi'nde 754 deprem kayıtlara geçti.

    Ege Denizi'nde yüzlerce deprem (AA)Ege Denizi'nde yüzlerce deprem (AA)

    Deprem fırtınası şeklinde gelişen bu aktivite sonucunda büyüklüğü 1'den küçük 1, 1-2 arası 109, 2-3 arası 293, 3-4 arası 294 ve 4-5 arası 57 deprem meydana geldi. Bu depremlerin en büyüğü 4,9 olarak kayıtlara geçti.

    Depremler, Santorini Adası'nın yaklaşık 25 kilometre kuzeydoğusunda artış gösterdi ve derinlikleri 5 ila 25 kilometre arasında değişti.

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