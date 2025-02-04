Diplomasinin kalbi Ankara’da atacak! Başkan Erdoğan Suriye’de terörle mücadele ve Gazze’yi ele alacak

Türkiye bölgede ve dünyada yaşanan önemli olaylara hiçbir zaman duyarsız kalmadı. Üstüne düşen rolü fazlasıyla yerine getirmek için diplomasi trafiğini aksatmadı.

Bu çerçevede, Ankara'nın bugün ve yarın, önemli konukları ağırlayacağı açıklandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın bugün Başkan Erdoğan'ın davetine icabetle Ankara'ya geleceğini vurguladı.

Külliye'de gerçekleşecek görüşmelerde Suriye'deki son gelişmelerin bütün boyutlarıyla ele alınacağı hatırlatıldı.

Bugün ayrıca Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Mısırlı mevkidaşı Bedir Abdulati ile bir araya geleceği, bölgesel konuların ela alınacağı bildirildi.

BERLİN-ANKARA ZİRVESİ

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in de yarın Türkiye'yi ziyaret edeceği, Başkan Erdoğan'la yapacağı zirvede Suriye ve Filistin konularının yanında, Türkiye'nin Eurofighter Typhoon uçakları alım sürecinin masada olacağı vurgulandı.

Görüşmede Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta gelinen son durum da değerlendirilecek.