Kartal Belediyesi , hukuka aykırı ihaleler iddialarıyla gündeme geldi. İddiaya göre İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişlerince rapor hazırlanarak belediye tasarrufundaki 44 adet taşınmazın Devlet İhale Kurumu'nun hükümlerine aykırı olarak kiraya verildiği gerekçesiyle Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel 'in de aralarında olduğu 21 şüpheli hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Kartal Belediye Başkanına 'görevi kötüye kullanma' suçundan iddianame hazırlandı. (Takvim.com.tr)

İHALE USULSÜZLÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

Bu kapsamda inceleme konusu 44 ihalenin 33'ünde muhammen bedel üzerinden gerçekleşen artırım oranının yüzde 5'in altında kaldığı, bu durumda ihalelerin rekabetten uzak ve tek katılımla gerçekleştirildiği belirlendi. Sayıştay Denetim Raporunda da kiralama bedellerinin emsallerine göre düşük kaldığı hususuna yer verildiği açıklandı.

RAPORDA ORTAYA ÇIKTI: EMSAL DEĞERİN ALTINDA

Milli Emlak Denetmenleri tarafından tanzim edilen bilirkişi raporlarında da 5 adet yerin kira bedellerinin ihale tarihi itibariyle emsal kira değerlerinin altında olduğu, 6 adet yerin ihale tarihi itibariyle emsal kira değerlerinin belirlenmediği, emsal kira bedeli saptanamayan bazı yerlere ait ihale bedellerinin emsal kira bedelinin altında kalabileceği ve diğer ihalelerde ise herhangi bir fiyat farkına rastlanmadığı yönünde değerlendirmeler yapıldı.

REKABETTEN UZAK BİR ORTAMDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kartal Belediyesi'ne ait taşınmazların kiraya verilmesi iş ve işlemlerinin tamamında hukuka aykırı olarak ihalede açıklık ve rekabetin sağlanması ilkelerine de aykırı hareket edildiği, 44 adet ihalenin tamamında pazarlık usulü kullanılmasıyla ihalelerin tamamının tek katılımcı ile rekabetten uzak bir ortamda gerçekleştiği, idare adına ise taşınmazların daha yüksek kira bedelleri ile ihale edilmesinin önüne geçilmek suretiyle muhtemel zararlar doğmasına sebebiyet verdiği kaydedildi.