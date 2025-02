Bakan Vedat Işıkhan’dan SGK’ya borcunu ödemeyen belediyelere çağrı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (AA)

"BELEDİYELERİN BORÇ ÖDEMEME ALIŞKANLIKLARI SÖZ KONUSU"



Bu çerçevede belediyelerin borç ödemememe alışkanlıkları söz konusu. Biz SGK olarak işverenlerimizden prim tahsilat oranımız yaklaşık yüzde 90. Ancak belediyelerden elde ettiğimiz tahsilat oranı yüzde 44. Bu bizim zaten hareket etmemize ve motive etmemize sebep olan bir rakam ve belediyeler borçlarını ödemedikleri için de biz bu durumu defaten dile getiriyoruz.

Biz her zaman olduğu gibi hem sosyal devlet olma gereği hem de tüm belediyelerimize eşit mesafede ve adil bir uygulama gerçekleştiriyoruz. Borcunu ödemek isteyen tüm belediyelerimize kapımızın açık olduğunu, iletişime açık olduğumuzu tekrar vurgulamak isterim.

"KAMUNUN YÜKSEK YARARINI GÖZETEREK HAREKET EDİYORUZ"

Türkiye Belediyeler Birliği'nin bize bir ziyareti söz konusu oldu önceki iki hafta içerisinde. Tabii bakanlık olarak biz bu politik tartışmaların hiçbirine kendimizi kaptırmıyoruz. Burada kamunun yüksek yararını gözeterek hareket ediyoruz ve konuyu tamamen çalışanlarımızın haklarının elde edilmesi, emeklilerimizin ve sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliği konusu üzerinde biz çalışıyoruz.

Tabii kamuoyuna doğru olmayan bilgileri asla aktarmıyoruz ve aziz milletimize her zaman tüm belediyeleri bir şeffaflık içerisinde, belediyelerimizin borçlarını madde madde açıkladık.

"TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ HEYETİ SGK'NIN REHBERLİK ETMESİNİ RİCA ETTİ BİZDEN"



Türkiye Belediyeler Birliği'nin bir ziyareti oldu. Bu çerçevede SGK olarak amacımızın sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilir olduğunu, borçların tahsil edilmesinden başka bir çözümün de olmadığını biz bu heyete ifade ettik ve parti ayrımı yapmadan bu borçların tahsil edilmesi sürecinde biz çalışmalarımızı tarafsız bir şekilde gerçekleştiriyoruz.

Biz bu görüşlerimizi ifade ettikten sonra da Türkiye Belediyeler Birliği heyeti de SGK'nın rehberlik etmesini rica ettiler bizden. Türkiye Belediyeler Birliği'ne bağlı belediyelerin borçlarının ödenmesi noktasında gayret içinde olduklarını dile getirdiler. Biz de tamam dedik. Bu istişare kültürü gerçekten çok önemli bizim için ve Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreterliği başkanlığında, Genel Sekreterin koordinatörlüğünde hem de bizim bakanlığımızda bulunan bakan yardımcımızın da içinde bulunduğu küçük bir heyet oluşturduk ve bu heyet çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

"ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TAKSİTLENDİRME BAŞVURUSUNDA BULUNDU"



Bunun yanında Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bizim bu yayınları yapmamızın da bir artısı oldu. Geçen hafta bir adım attığını gördük. Özellikle prim borçlarının ödenmesi noktasında yaklaşık 8,5 milyarlık olan borcunu taksitlendirme başvurusunda bulundu ve yasal anlamda da gereken peşinatı Ankara Büyükşehir Belediyesi yatırdı. Ayrıca daha önce ifade etmiştim. Bize sürekli hacizli gayrimenkuller teklif etmişti Ankara Büyükşehir Belediyesi. Bu hacizlerin kaldırıldığı gayrimenkulleri bize teklif ettiler ve SGK olarak da bunu biz SGK yönetim kurulunda gündeme getireceğiz ve inşallah olumlu bir şekilde de sonuçlanması noktasında gayret edeceğiz.

PRİM BORÇLARI KAYNAKTAN KESİLECEK



Bizim baştan beri ifade etmek istediğimiz ve gelmek istediğimiz nokta bu. Borçların ödenmesi noktası. Ben gerçekten teşekkür ediyorum bu adımı atan tüm belediyelerimize, belediye başkanlarımıza. Bu zaten son bir süreç, son bir çaba olacak. Çünkü artık biliyorsunuz belediyeler ve bağlı şirketlerinin prim borçlarının kaynaktan kesilmesiyle ilgili Cumhurbaşkanlığı kararı söz konusu. Yakın zamanda da yani şubat ayının ortasında da biz bu kararı resmen uygulamaya başlayacağız.

Bu son çabamızı sizlerin aracılığıyla da şu an 1400 belediye başkanımıza da duyurmuş olalım. Bir an evvel iletişim kurmamışlarsa Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerimize ve merkezlerimize bir an evvel borçlarının ödenmesi noktasında bizimle iletişime geçmelerini özellikle istirham ediyorum. Aksi takdirde borçları daha da artacak bir düzeyde ve ödenemeyecek, sürdürülebilir halden çıkacaktır diye uyarmak istiyorum sizlerin sayesinde. Teşekkür ediyorum.

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ'NİN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI



Işıkhan, burada Ulusal İstihdam Stratejisi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, Türkiye'nin iş gücü piyasalarındaki mevcut durumuna ve gelecek hedeflerine değindi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla kamuoyuna duyurulan Ulusal İstihdam Stratejisi Eylem Planı'nın, Türkiye'deki iş gücü piyasalarının mevcut durumunu analiz ederek, geleceğe yönelik kapsamlı bir yol haritasının nasıl oluşturulabileceğine yönelik ipuçları verdiğini söyledi.

"EĞİTİM İSTİHDAM İLİŞKİSİNİ GÜÇLENDİRECEĞİZ"



Stratejinin dört temel politika çerçevesinde şekillendirildiğini belirten Işıkhan, "Birincisi, iş gücü piyasalarında yeşil ve dijital dönüşüm ile beceri uyumunun geliştirilmesi konusu. Burada ne yapacağız? Eğitim istihdam ilişkisini güçlendireceğiz. Yeşil ve dijital dönüşüme uyumun adil bir şekilde gerçekleşmesi yönünde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Dijitalleşmenin iş gücü piyasasına etkilerinin incelenmesi ve geliştirilmesi söz konusu. Aynı zamanda Türkiye beceri ekosisteminin güçlendirilmesi noktasında bu politika alanı içerisinde başlıklarımız olacak." dedi.

Işıkhan, kapsayıcı istihdamın geliştirilmesinin öncelikli politika alanlarından biri olduğunu belirterek, kadınlar, engelliler, yaşlılar, eski hükümlüler ve göçmenlerin iş gücü piyasalarına girişlerinin kolaylaştırılması yönünde çalışmalar yapacaklarını söyledi. Işıkhan, bunun yanında çalışma hayatında fırsat eşitliğinin güçlendirilmesi, iş yaşam dengesine yönelik politikaların geliştirilmesi gibi politikaları da hayata geçirme fırsatı bulacaklarını belirtti.