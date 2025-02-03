SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Sömestir tatili sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu!

İki haftalık sömestir tatilinin ardından öğrenciler bugün ders başı yapıyor. Okul servislerinin yola çıkmasıyla birlikte İstanbul'da sabahın erken saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı.

İHA İHA
Giriş Tarihi :03 Şubat 2025 , 08:20 Güncelleme Tarihi :03 Şubat 2025 , 08:30
Sömestir tatili sonrası İstanbul’da trafik yoğunluğu!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    İstanbul'da iki haftalık ara tatilin ardından okulların yeniden açılmasıyla sabahın erken saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu oluştu.

    İstanbul'da trafik yoğunluğu (İHA)İstanbul'da trafik yoğunluğu (İHA)

    TRAFİK YOĞUNLUĞU

    Türkiye'de ilk ve orta öğretim okullarında verilen iki haftalık ara tatilinin sona ermesiyle İstanbul'da sabahın erken saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı.

    Saat 08.15 itibarıyla İstanbul'da trafik yoğunluğu (Ekran görüntüsü)Saat 08.15 itibarıyla İstanbul'da trafik yoğunluğu (Ekran görüntüsü)

    İlk ve orta öğretim kurumlarında okuyan yaklaşık 20 milyon öğrenci, 1 milyon 178 bin öğretmen, iki haftalık sömestir tatilinin ardından bugün ders başı yapacak.

    İstanbul'da trafik yoğunluğu (İHA)İstanbul'da trafik yoğunluğu (İHA)

    Okulların açılmasıyla sabahın erken saatlerinde E-5 Karayolu'nda Halıcıoğlu mevki, Haliç Köprüsü, Ankara istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı.

    İstanbul'da trafik yoğunluğu saat 08.15 sıralarında yüzde 63 olarak ölçüldü.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Gözler Ankara’da! Kabine bugün toplanıyor! Ana gündem Bolu’daki otel yangını faciası
    Yüksek gelir düşük beyan: 100 milyon liradan fazla vergi kaçıran oyuncu kim?
    PAZARLIK ZAMANI: 7.4 milyon çalışan ve emekliye toplu sözleşme! Masaya neler gelecek?
    Açılışını Başkan Recep Tayyip Erdoğan yapacak! Türkiye’nin en büyük eğitim kampüsü açılıyor
    Beyaz kış şimdi başlıyor! İstanbul ve Ankara için kar yağışı kapıya dayandı: MGM 3 Şubat hava durumu raporu
    Ayşe Barım’ın kurduğu tekelde gizli anlaşma ortaya çıktı: Yüzde 20 komisyonla rekabeti ihlal!
    Şanlıurfa’da freni boşalan kamyon dehşet saçtı: Ölü ve yaralılar var!
    Ege Denizi beşik gibi! Peş peşe depremler neyin habercisi? Naci Görür ve Şükrü Ersoy’dan uyarı
    Ünlü şarkıcı İrem Derici’den sektördeki tekelleşmeye gözdağı: Kimse önümde duramaz
    Kanarya golcüleriyle döndü! Fenerbahçe Rizespor 3-2 | MAÇ SONUCU
    Transfer çalışmaları hız kesmiyor: Fırtına’nın hedefi Adem Zorgane!
    Başkan Erdoğan’dan CHP’deki kayıkçı kavgasına tepki: Ana muhalefet mi sirk çadırı mı? Erken seçim tartışmalarına nokta | LGBT ile mücadele
    İşler şimdi kızışıyor: Huawei ve Tencent DeepSeek’i bulut sistemlerine dahil etti
    KAMUYA 3.900 MEMUR ALINACAK! İtfaiye eri, mimar, zabıta alımı başladı: EGM, YÖK, MEB, İçişleri Bakanlığı...
    Fenerbahçe’den çifte transfer! Maximin yerine gelecek
    CHP’li Çanakkale Belediyesi’nin çalışanı uyuşturucu baronu çıktı! Metamfetamin ve Lyrica’ya şifreleme
    81 ilde sosyal konut seferberliği! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı düğmeye bastı... Valiliklere genelge gitti
    CHP’den foto oyun! Mansur Yavaş’ı Çağlayan’a zorla getirdiler | Tarifeli uçakta ekonomi sınıfı tiyatrosu
    Kardelenler’in Koray’ı Barış Falay’ın eşi meğer kendisinden de ünlüymüş! Bir İstanbul Masalı’nın güzeliyle 19 yıldır evli!
    Barış Manço’nun gerçek adını duyan şaşkın! Tam 4 ismi var: Her birinin hikayesi farklı! Onu Barış Abi olarak tanıdık ama...