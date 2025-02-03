Sömestir tatili sonrası İstanbul’da trafik yoğunluğu!

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İstanbul'da iki haftalık ara tatilin ardından okulların yeniden açılmasıyla sabahın erken saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul'da trafik yoğunluğu (İHA) TRAFİK YOĞUNLUĞU



Türkiye'de ilk ve orta öğretim okullarında verilen iki haftalık ara tatilinin sona ermesiyle İstanbul'da sabahın erken saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı.