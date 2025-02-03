Başkan Erdoğan muhalefete yüklendi: Bu kafayla 22 yıl daha beklerler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'ne katıldı. Önemli açıklamalar yaptı:



Yeniden yüzde 50 oy oranına ulaşmak istiyoruz. Bu hedefin tutturulmasına sizden beklentimiz büyüktür. En büyük amir çalışmaktır. Siz bakmayın bizdeki muhalefetin hiç çalışmadan armut piş ağzıma düş mantığıyla iktidar beklediğine. 22 yılı aşkın süredir bekliyorlar. Bu kafayla giderlerse 22 yıl da 222 yıl da beklerler



Belediyecilik hizmetlerinde irtifa kaybeden başkan, ortada fol yok yumurta yokken meçhul adaycılık peşinde koşuyor. Biz seçimlerin ne zaman yapılacağını gayet iyi bilenlerdeniz.



Kendi aralarında tepişmekten fırsat bulup ülke meselelerine kafa yormadıkça bunlar ancak 23 Nisan müsameresi tadında iktidarcılık oynar. Bizimle boy ölçüşemeyince kamu görevlilerimize, hakim-savcılarımıza hakaret etmeye başladılar.



Karşımızda ana muhalefet partisi mi yoksa sirk çadırı mı var belli değil. Genel başkanı elinde kırmızı kartla dolanıyor, eski genel başkan ona sarı kart gösterip oyuna girmeye çalışıyor. Biz bu günlere çok çalışarak, her zeminde mücadeleyi diri tutarak geldik...

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