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Başkan Erdoğan'dan AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nde önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Giriş Tarihi :02 Şubat 2025 , 13:45 Güncelleme Tarihi :02 Şubat 2025 , 14:43
Başkan Erdoğan’dan AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi’nde önemli açıklamalar

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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'ne katıldı.

    Erdoğan, burada önemli açıklamalarda bulunuyor.

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    Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

    Sevgili İstanbullular, muhterem hanımefendiler, yol ve dava arkadaşlarım, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. İstanbul Kadın Kolları'mızın 7. olağan kongremizin partimize, ülkemize ve tüm kadınlara hayırlı olmasını diliyorum.

    Vefatının 1. yıl dönümünde Alev Alatlı'yı şükranla yad ediyorum. Son asırda yetişmiş en üretken kadın münevverlerimizden biriydi. Allah'tan rahmet diliyorum.

    Bugünkü kongremizle birlikte vazifesinde devam eden ve yeni görev alacak olanlara başarılar, görevi devredenlere teşekkürlerimi iletiyorum. Kadınlarımıza ve gençlerimize özel önem verdik.


    Bu kafayla giderlerse daha 22 yıl da beklerle 22 yıl da beklerler! Milletimiz ülkenin kaderinin bu kifayetsiz muhterislere bırakmazlar.


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