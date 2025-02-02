CHP’li Çanakkale Belediyesi’nin çalışanı uyuşturucu baronu çıktı! Metamfetamin ve Lyrica’ya şifreleme

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu (Sabah)
İddiaya göre çetenin sevkiyat patronu belediye çalışanı Ulukurt, aynı zamanda uyuşturucunun sokağa ulaşmasında en yetkili kişiydi. Ulukurt, uyuşturucu hapları minik fıstık poşetlerine yerleştirtip sorumluluk sahasında olan halk bahçesinde fıstık satıcısı süsü verilen adamlara dağıtıyordu. Uyuşturucu haplar iddiaya göre kimi zaman fıstık poşetinin içinde, kimi zaman ise Ulukurt'un sorumlu olduğu belediye tuvaletlerinde satılıyordu.
PİYASA DEĞERİ 30 MİLYON
Elde edilen bilgiler doğrultusunda Çanakkale Jandarma Alay Komutanlığı'na bağlı ekipler, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla çetenin Güzelyalı'da uyuşturucu sevkiyatı için kullandığı Yusuf Ulukurt'un evine baskın düzenledi. Dedektör köpeklerinin de kullandığı baskında piyasa değeri 30 milyon lirayı bulan 6 kilo 136 gram Bonzai, 854 Adet Uyuşturucu Hap, 354 gram Metanfetamin, 2 adet Ruhsatsız Tabanca, 35adet mermi ve 3 adet hassas terazi ele geçirildi.
CHP'li Çanakkale Belediyesi'nin çalışanı uyuşturucu baronu çıktı (Sabah)
"BELEDİYE ÇALIŞANIYIM, KAZANCIM 30-35 BİN LİRA"
Yakalandığında uyuşturucunun etkisiyle bir süre kendisine gelemeyen belediye personeli Ulukurt'un ifadesine Sabah ulaştı. Ulukurt ifadesinde, " Ben Çanakkale Belediyesi'nde işçi olarak görev yapıyorum. Halen Bu mesleği icra ederim. Belediyeden yaklaşık 30-35 bin lira kazancım bulunmaktadır.
"EŞİM FISTIK SATIYOR"
Bahse konu telefon hattı ve araç üzerime kayıtlıdır. Ancak araç yeğenim olan Emre Hammal tarafından kullanılmaktadır. Araç Ezine'dedir. Emre'nin şoförlüğünü ise oğlum yapmaktadır. İkametimde yapılan aramada ele geçirilen uyuşturucu madde bana aittir. Ben bu uyuşturucuyu Edremit İlçesi İbrahimce Mahallesi'nden ismini Göksel olarak bildiğim bir şahıstan fiyatını uygun bulduğum için satın aldım. Evimde ele geçirilen hassas tartı eşime aittir. Eşim hurdacılık ve fıstık satar. Tartıyı o kullanır. Ayrıca aramada ele geçirilen kilitli poşetler eşim tarafından fıstıkları poşetlemek için kullanılır. Ele geçirilen maddeyi kesinlikle yeğenim olan ve örgütün Ezine sorumlusu olduğu iddia edilen Emre Hammal'dan almadım. Emre Hammal isimli şahsa torbacılık yapmıyorum" dedi.
Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu (Sabah)
200 TİŞÖRT 580 BİN YAPIYOR
Soruşturma kapsamında örgüt üyelerinin kendi aralarında yaptığı konuşmada şebekenin aylık kazancını gözler önüne serdi. İşte o konuşma:
Sercan Toplu: Ya Abi bir şey söyleyeyim. Sana ben 250 tane beyaz tişört bıraktım.
Emre Hammal: Kaç
Sercan Toplu: 200 Tane
Emre Hammal: 200 abi. 180-170 bana geldi.
Sercan Toplu: Ben 200 tane beyaz tişört bıraktım. O 200 tane beyaz tişört zaten 580 bin lira yapıyor.
Emre Hammal: Nasıl yapıyor abi o.
Sercan Toplu: Yav 2000 liradan verseler 4000 bin lira para yapıyor.
Emre Hammal: Onu ben 2'den vermiyorum abi 1.100'e veriyorum...