CHP’li Çanakkale Belediyesi’nin çalışanı uyuşturucu baronu çıktı! Metamfetamin ve Lyrica’ya şifreleme

İddiaya göre kısa bir süre önce başka bir suçtan cezaevine giren Sercan Toplu, uyuşturucu çetesinin lideriydi ve çetesini açık cezaevinden kontrol ediyordu. Uyuşturucu sevkiyatı için paravan şirketler kullanan çete üyeleri, Çanakkale'yi adeta parsellemişti. Güzelyalı ayağının başında Yusuf Ulukurt , Ezine Grubu'nun başında Emre Hammal , Fevzipaşa Grubu'nun başında ise Hatice Aliço vardı. Kuryeler ve satıcılar, bu 3 kişiye bağlı çalışıyordu.

Uyuşturucu şebekesinin ikinci patronu olduğu ileri sürülen Yusuf Ulukurt iddiaya göre İstanbul'dan tedarik edilen uyuşturucunun Güzelyalı'dan kuryelere ve satıcılara dağıtılmasını organize ediyordu. Ulukurt, aslında Çanakkale Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde çalışan bir personeldi. Bir parmağı kesik olduğu için engelli kadrosundan belediye de işe başlayan Ulukurt, belediyeye ait halk bahçelerinin tuvaletlerinin bakımından ve temizliğinden sorumluydu. Ancak iddiaya göre Ulukurt, aslında belediyenin bankamatik personeliydi ve hiç işe gitmiyordu.

CHP'li Çanakkale Belediyesi'nin çalışanı uyuşturucu baronu çıktı (Sabah)

L BEDEN KAZAK M BEDEN GÖMLEK

Sabah'ta yer alan habere göre, Şebeke kendi aralarında her bir uyuşturucu için şifreleri bir sistem kullanıyordu. Şebeke yakalanmamak için kendi aralarında Lyrica hap için "L beden tişört", metamfetamin için "M beden kazak", sentetik kannabinoid hammadesi olan A/M maddesi için ise "Orijinal tişört" , sentetik kannabinoid bonzai için S beden gömlek ve İstanbul'daki tedarikçi için ise "Heval" "Lavuk" veya "tekstil üreticisi" şifreleriyle bağlantıya geçiyordu.

"DÜĞMELERİ ALTINDAN, KUMAŞI İPEKTEN OLSUN"

Müşteriler ise uyuşturucu siparişini "M beden kazak olsun, kumaşı ipekten olsun yada düğmeleri altından olsun" diyerek veriyordu. Siparişler ise imitasyon tekstil ürünlerinin arasında kimi zaman ise seyyar pazarlarda motosikletli kuryeler aracılığıyla doğrudan müşterilere teslim ediliyordu. Şebekenin para trafiği ise yine kadın yönetici Birsen Hammal tarafından kontrol ediliyordu.