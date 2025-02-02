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CHP'li Çanakkale Belediyesi'nin çalışanı uyuşturucu baronu çıktı! Metamfetamin ve Lyrica'ya şifreleme

Çanakkale’de uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda örgütün ikinci adamı olarak bilinen Yusuf Ulukurt’un CHP’li Çanakkale Belediyesi’nde çalıştığı ortaya çıktı. Yakalandığında uyuşturucunun etkisinde olan ve bu yüzden ifadesi alınamayan Ulukurt’un belediyeye engelli kadrosundan girdiği ancak işe gitmediği yani bankamatik personeli olduğu ortaya çıktı. Öte yandan uyuşturucu şebekesinin her bir uyuşturucu için farklı isimlerde şifreleme yaptığı da tespit edildi.

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Giriş Tarihi :02 Şubat 2025 , 16:20 Güncelleme Tarihi :02 Şubat 2025 , 16:35
CHP’li Çanakkale Belediyesi’nin çalışanı uyuşturucu baronu çıktı! Metamfetamin ve Lyrica’ya şifreleme

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    İddiaya göre kısa bir süre önce başka bir suçtan cezaevine giren Sercan Toplu, uyuşturucu çetesinin lideriydi ve çetesini açık cezaevinden kontrol ediyordu. Uyuşturucu sevkiyatı için paravan şirketler kullanan çete üyeleri, Çanakkale'yi adeta parsellemişti. Güzelyalı ayağının başında Yusuf Ulukurt, Ezine Grubu'nun başında Emre Hammal, Fevzipaşa Grubu'nun başında ise Hatice Aliço vardı. Kuryeler ve satıcılar, bu 3 kişiye bağlı çalışıyordu.

    Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu (Sabah)Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu (Sabah)

    ÇETENİN SEVKİYAT BARONU BELEDİYE PERSONELİ

    Uyuşturucu şebekesinin ikinci patronu olduğu ileri sürülen Yusuf Ulukurt iddiaya göre İstanbul'dan tedarik edilen uyuşturucunun Güzelyalı'dan kuryelere ve satıcılara dağıtılmasını organize ediyordu. Ulukurt, aslında Çanakkale Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde çalışan bir personeldi. Bir parmağı kesik olduğu için engelli kadrosundan belediye de işe başlayan Ulukurt, belediyeye ait halk bahçelerinin tuvaletlerinin bakımından ve temizliğinden sorumluydu. Ancak iddiaya göre Ulukurt, aslında belediyenin bankamatik personeliydi ve hiç işe gitmiyordu.

    CHP'li Çanakkale Belediyesi'nin çalışanı uyuşturucu baronu çıktı (Sabah)CHP'li Çanakkale Belediyesi'nin çalışanı uyuşturucu baronu çıktı (Sabah)

    L BEDEN KAZAK M BEDEN GÖMLEK

    Sabah'ta yer alan habere göre, Şebeke kendi aralarında her bir uyuşturucu için şifreleri bir sistem kullanıyordu. Şebeke yakalanmamak için kendi aralarında Lyrica hap için "L beden tişört", metamfetamin için "M beden kazak", sentetik kannabinoid hammadesi olan A/M maddesi için ise "Orijinal tişört" , sentetik kannabinoid bonzai için S beden gömlek ve İstanbul'daki tedarikçi için ise "Heval" "Lavuk" veya "tekstil üreticisi" şifreleriyle bağlantıya geçiyordu.

    "DÜĞMELERİ ALTINDAN, KUMAŞI İPEKTEN OLSUN"

    Müşteriler ise uyuşturucu siparişini "M beden kazak olsun, kumaşı ipekten olsun yada düğmeleri altından olsun" diyerek veriyordu. Siparişler ise imitasyon tekstil ürünlerinin arasında kimi zaman ise seyyar pazarlarda motosikletli kuryeler aracılığıyla doğrudan müşterilere teslim ediliyordu. Şebekenin para trafiği ise yine kadın yönetici Birsen Hammal tarafından kontrol ediliyordu.

    Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu (Sabah)Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu (Sabah)

    İddiaya göre çetenin sevkiyat patronu belediye çalışanı Ulukurt, aynı zamanda uyuşturucunun sokağa ulaşmasında en yetkili kişiydi. Ulukurt, uyuşturucu hapları minik fıstık poşetlerine yerleştirtip sorumluluk sahasında olan halk bahçesinde fıstık satıcısı süsü verilen adamlara dağıtıyordu. Uyuşturucu haplar iddiaya göre kimi zaman fıstık poşetinin içinde, kimi zaman ise Ulukurt'un sorumlu olduğu belediye tuvaletlerinde satılıyordu.

    PİYASA DEĞERİ 30 MİLYON

    Elde edilen bilgiler doğrultusunda Çanakkale Jandarma Alay Komutanlığı'na bağlı ekipler, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla çetenin Güzelyalı'da uyuşturucu sevkiyatı için kullandığı Yusuf Ulukurt'un evine baskın düzenledi. Dedektör köpeklerinin de kullandığı baskında piyasa değeri 30 milyon lirayı bulan 6 kilo 136 gram Bonzai, ⁠854 Adet Uyuşturucu Hap, 354 gram Metanfetamin, 2 adet Ruhsatsız Tabanca, 35adet mermi ve 3 adet hassas terazi ele geçirildi.

    CHP'li Çanakkale Belediyesi'nin çalışanı uyuşturucu baronu çıktı (Sabah)CHP'li Çanakkale Belediyesi'nin çalışanı uyuşturucu baronu çıktı (Sabah)

    "BELEDİYE ÇALIŞANIYIM, KAZANCIM 30-35 BİN LİRA"

    Yakalandığında uyuşturucunun etkisiyle bir süre kendisine gelemeyen belediye personeli Ulukurt'un ifadesine Sabah ulaştı. Ulukurt ifadesinde, " Ben Çanakkale Belediyesi'nde işçi olarak görev yapıyorum. Halen Bu mesleği icra ederim. Belediyeden yaklaşık 30-35 bin lira kazancım bulunmaktadır.

    "EŞİM FISTIK SATIYOR"
    Bahse konu telefon hattı ve araç üzerime kayıtlıdır. Ancak araç yeğenim olan Emre Hammal tarafından kullanılmaktadır. Araç Ezine'dedir. Emre'nin şoförlüğünü ise oğlum yapmaktadır. İkametimde yapılan aramada ele geçirilen uyuşturucu madde bana aittir. Ben bu uyuşturucuyu Edremit İlçesi İbrahimce Mahallesi'nden ismini Göksel olarak bildiğim bir şahıstan fiyatını uygun bulduğum için satın aldım. Evimde ele geçirilen hassas tartı eşime aittir. Eşim hurdacılık ve fıstık satar. Tartıyı o kullanır. Ayrıca aramada ele geçirilen kilitli poşetler eşim tarafından fıstıkları poşetlemek için kullanılır. Ele geçirilen maddeyi kesinlikle yeğenim olan ve örgütün Ezine sorumlusu olduğu iddia edilen Emre Hammal'dan almadım. Emre Hammal isimli şahsa torbacılık yapmıyorum"     dedi.

    Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu (Sabah)Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu (Sabah)

    200 TİŞÖRT 580 BİN YAPIYOR

    Soruşturma kapsamında örgüt üyelerinin kendi aralarında yaptığı konuşmada şebekenin aylık kazancını gözler önüne serdi. İşte o konuşma:

    Sercan Toplu: Ya Abi bir şey söyleyeyim. Sana ben 250 tane beyaz tişört bıraktım.

    Emre Hammal: Kaç

    Sercan Toplu: 200 Tane

    Emre Hammal: 200 abi. 180-170 bana geldi.

    Sercan Toplu: Ben 200 tane beyaz tişört bıraktım. O 200 tane beyaz tişört zaten 580 bin lira yapıyor.

    Emre Hammal: Nasıl yapıyor abi o.

    Sercan Toplu: Yav 2000 liradan verseler 4000 bin lira para yapıyor.

    Emre Hammal: Onu ben 2'den vermiyorum abi 1.100'e veriyorum...

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