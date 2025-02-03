Türkiye'nin şu ana kadarki en uzun menzilli füzesi Tayfun'un yeni test atışı Rize'de gerçekleştirildi.
Türkiye'nin şu ana kadarki en uzun menzilli füzesi Tayfun'un yeni test atışı Rize'de gerçekleştirildi.
GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI
Rize-Artvin Havalimanı ve çevresinde test atışı öncesinde geniş güvenlik önlemleri alındı.
Tayfun Kısa Menzilli Balistik Füze Sistemi'nin test atışı, saat 12.37'de bölgeden gerçekleştirildi. Atış sorunsuz tamamlandı.
ROKETSAN tarafından geliştirilen Tayfun'un test atışı, Rize-Artvin Havalimanı'ndan 18 Ekim 2022 ve 23 Mayıs 2023'te de gerçekleştirilmişti.
TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Tayfun Balistik Füzesi, Türkiye'nin milli imkanlarla Roketsan tarafından geliştirilen ilk kısa menzilli balistik füzesidir ve aynı zamanda Türkiye'nin en uzun menzilli füze sistemidir.
Menzil: 500 kilometrenin üzerinde.
Uzunluk: 6,5 metre.
Çap: 610 mm.
Ağırlık: 2.300 kg.
Güdüm Sistemi: Koordinata güdümlü.
Harp Başlığı: Ön şekillendirilmiş parçacık etkili harp başlığı.
Hedef Tipleri: Hava savunma füze sistemleri, yumuşak zırhlı ve zırhsız silah sistemleri, komuta kontrol merkezleri, askeri uçak hangarları, kritik askeri tesisler ve stratejik hedefler.