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Türkiye'nin caydırıcılığı artıyor: Kısa Menzilli Balistik Füze Sistemi Tayfun'un 3. testi başarıyla gerçekleşti!

Türkiye'nin şu ana kadarki en uzun menzilli füzesi Tayfun'un yeni test atışı Rize'de gerçekleştirildi. Atış sorunsuz tamamlandı. ROKETSAN tarafından geliştirilen Tayfun'un test atışı, Rize-Artvin Havalimanı'ndan 18 Ekim 2022 ve 23 Mayıs 2023'te de gerçekleştirilmişti.

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Giriş Tarihi :03 Şubat 2025 , 15:11 Güncelleme Tarihi :03 Şubat 2025 , 15:30
Türkiye’nin caydırıcılığı artıyor: Kısa Menzilli Balistik Füze Sistemi Tayfun’un 3. testi başarıyla gerçekleşti!

İÇİNDEKİLER

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    Türkiye'nin şu ana kadarki en uzun menzilli füzesi Tayfun'un yeni test atışı Rize'de gerçekleştirildi.

    Tayfun 3. kez ateşlendi!

    Tayfun füzesinin yeni test atışı Rize'de yapıldı. (AA)Tayfun füzesinin yeni test atışı Rize'de yapıldı. (AA)

    GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

    Rize-Artvin Havalimanı ve çevresinde test atışı öncesinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

    Tayfun füzesinin yeni test atışı Rize'de yapıldı. (AA)Tayfun füzesinin yeni test atışı Rize'de yapıldı. (AA)

    Tayfun Kısa Menzilli Balistik Füze Sistemi'nin test atışı, saat 12.37'de bölgeden gerçekleştirildi. Atış sorunsuz tamamlandı.

    Tayfun füzesinin yeni test atışı Rize'de yapıldı. (AA)Tayfun füzesinin yeni test atışı Rize'de yapıldı. (AA)

    ROKETSAN tarafından geliştirilen Tayfun'un test atışı, Rize-Artvin Havalimanı'ndan 18 Ekim 2022 ve 23 Mayıs 2023'te de gerçekleştirilmişti.


    TEKNİK ÖZELLİKLERİ

    Tayfun Balistik Füzesi, Türkiye'nin milli imkanlarla Roketsan tarafından geliştirilen ilk kısa menzilli balistik füzesidir ve aynı zamanda Türkiye'nin en uzun menzilli füze sistemidir.

    Menzil: 500 kilometrenin üzerinde.

    Uzunluk: 6,5 metre.

    Çap: 610 mm.

    Tayfun füzesinin yeni test atışı Rize'de yapıldı. (AA)Tayfun füzesinin yeni test atışı Rize'de yapıldı. (AA)

    Ağırlık: 2.300 kg.

    Güdüm Sistemi: Koordinata güdümlü.

    Harp Başlığı: Ön şekillendirilmiş parçacık etkili harp başlığı.

    Hedef Tipleri: Hava savunma füze sistemleri, yumuşak zırhlı ve zırhsız silah sistemleri, komuta kontrol merkezleri, askeri uçak hangarları, kritik askeri tesisler ve stratejik hedefler.

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