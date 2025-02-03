Tayfun füzesinin yeni test atışı Rize'de yapıldı. (AA)

ROKETSAN tarafından geliştirilen Tayfun'un test atışı, Rize-Artvin Havalimanı'ndan 18 Ekim 2022 ve 23 Mayıs 2023'te de gerçekleştirilmişti.



TEKNİK ÖZELLİKLERİ



Tayfun Balistik Füzesi, Türkiye'nin milli imkanlarla Roketsan tarafından geliştirilen ilk kısa menzilli balistik füzesidir ve aynı zamanda Türkiye'nin en uzun menzilli füze sistemidir.



Menzil: 500 kilometrenin üzerinde.



Uzunluk: 6,5 metre.



Çap: 610 mm.