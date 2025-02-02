Son dakika: Suriye’nin kuzeyinde 23 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Ankara "Terörü kaynağında yok etme" politikasını kararlı bir şekilde sürdürüyor. Suriye'de "kantonculuk" hayali kuran PKK/YPG için kaçınılmaz son yaklaşıyor.



Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyinde tespit ettiği 23 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.



Suriye'nin kuzeyinde 23 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi (Takvim.com.tr)



"TERÖRİSTLER İÇİN HİÇBİR YER GÜVENLİ DEĞİL"



Milli Savunma Bakanlığı gelişmeyi "Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil!" ifadelerinin yer aldığı paylaşımla duyurdu.



Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyinde tespit ettiği 23 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek!

