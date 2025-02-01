Bahçelievler Hürriyet Mahallesi Birlik 1 Sokak'ta bulunan 6 katlı bir binada, kolonlarda çatlaklar oluştuğu ve yapının sallandığı yönünde ihbar üzerine belediye ekipleri harekete geçti.

İhbarın ardından Bahçelievler Belediyesi zabıta ekipleri ve itfaiye olay yerine sevk edildi. Yapılan ön incelemede binanın risk taşıdığı değerlendirilerek tahliye kararı alındı.