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Bahçelievler’de riskli bina boşaltıldı

Bahçelievler'de kolonlarında çatlaklar oluşan 6 katlı bina risk taşıdığı gerekçesiyle tahliye edildi. Hürriyet Mahallesi'nde bulunan bina sakinleri, yapıda meydana gelen çatlaklar ve sallantı şikayetleri üzerine yetkililere haber verdi. Belediye ekipleri inceleme sonrası binayı boşaltma kararı aldı.

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Giriş Tarihi :01 Şubat 2025 , 23:19 Güncelleme Tarihi :01 Şubat 2025 , 23:19
Bahçelievler’de riskli bina boşaltıldı

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    Bahçelievler Hürriyet Mahallesi Birlik 1 Sokak'ta bulunan 6 katlı bir binada, kolonlarda çatlaklar oluştuğu ve yapının sallandığı yönünde ihbar üzerine belediye ekipleri harekete geçti.

    İhbarın ardından Bahçelievler Belediyesi zabıta ekipleri ve itfaiye olay yerine sevk edildi. Yapılan ön incelemede binanın risk taşıdığı değerlendirilerek tahliye kararı alındı.

    DAİRE SAKİNLERİ GECEYİ AKRABALARINDA GEÇİRECEK

    Binada bulunan 8 daireden 7'sinde yaşayan aileler geceyi akrabalarının yanında geçirecek, bir aile ise belediye tarafından otele yerleştirilecek.

    1986 yılında inşa edilen binanın durumu, detaylı teknik incelemeler ve testlerin ardından kesinleşecek. Yetkililer, binanın güvenliğiyle ilgili nihai kararın incelemeler sonrası verileceğini bildirdi.