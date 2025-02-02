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Narin Güran cinayeti davasındaki sanıklar başka cezaevlerine nakledildi!

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesiyle ilgili davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar, Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi’nden başka bir cezaevine nakledildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :02 Şubat 2025
Narin Güran cinayeti davasındaki sanıklar başka cezaevlerine nakledildi!

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    Diyarbakır Bağlar'a bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde yaşayan 8 yaşındaki Narin Güran, 21 Ağustos'ta kaybolduktan 19 gün sonra dere yatağında öldürülmüş halde bulundu.

    Amca Salim Güran, anne Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran'a 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

    Bahtiyar için savcılık, hakkında müebbet hapis istemiyle İstinaf Mahkemesi'ne başvurdu. Tutuklu sanıklar Salim Güran'ın Erzurum'a, Enes Güran'ın Erzincan'a, Yüksel Güran'ın Erzincan, Nevzat Bahtiyar'ın ise Adana'daki cezaevlerine sevk edildi.

    Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: Sanıklar başka cezaevine nakledildiNarin Güran cinayetinde yeni gelişme: Sanıklar başka cezaevine nakledildi
    Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: Sanıklar başka cezaevine nakledildi

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