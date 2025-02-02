Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, Türkiye'nin hedeflerine kararlılıkla ilerlediğini ve ülkenin haklarını her alanda korumaya devam edeceklerini vurguladı.

Bolu Kartalkaya'da yaşanan otel yangınına ilişkin net mesajlar veren Erdoğan, ihmali olan herkesin adalet önünde hesap vereceğini belirtti. İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan detaylar...

Hedeflerimize doğru emin adımlarla yürüyoruz. Gidecek daha çok yolumuz var. Önümüze çıkan engeller ne kadar çetrefilli olursa olsun, her birini aşacak kuvvete sahibiz. Artan tehditler karşısında ülkemizin hak, hukuk ve menfaatlerini muhafaza ediyoruz. 22 yıldır bize istikamet çizen milletimizin ne dediğine bakıyoruz. Sahte ve sakat gündemlere takılmıyoruz. Hayat nehrinde bulanmadan, donmadan akarken 2 günü birbirine eşit olan günlerin ziyanda olduğunu biliyoruz.

Dünya ve insanlık tarihine yön veren hadiselerin gerçekleştiği bölgelerin merkezinde Türkiye var, bütün süreçleri titizlikle yönetiyoruz. Bölgesel olaylar Türkiye'yi etkiliyor. Bir an olsun gardımızı düşürmemeli, rehavete kapılmamalıyız.

Milletimizi mahcup etmedik, milletimize hiçbir zaman mahcup olmadık. Türkiye'yi her alanda büyütmeye devam edeceğiz. Pek çok konuyu ele aldığımız bir kabine toplantımızı daha tamamladık.

BOLU'DAKİ YANGIN FACİASI

Geçen haftaki kabine toplantımızı Bolu Kartalkaya'daki yangının derin üzüntüsünü yaşadığımız bir atmosferde gerçekleştirdik. Vefat eden 78 kardeşimizin her birine bugün bir kez daha Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Yangından yaralı olarak kurtulan 51 kardeşimizden tedavileri devam eden iki vatandaşımıza acil şifalar temenni ediyorum. Sorumluların hepsinin yargıya hesap vermesi ve adaletin tesellisi için gereken neyse yapıyoruz ve yapacağız. Meclisimizde kurulması kararlaştırılan araştırma komisyonu da bu sürece katkı verecek. Yangından sonra görevlendirmesi yapılan başmüfettişlerimiz raporlarını tamamlıyor.

Şunu tekrar açık açık belirtmek durumundayım. Bir gecelik hasılatını masraf olur diyerek, yangın tedbirlerini harcamayan açgözlüler başta olmak üzere hatası kusuru ihmali veya yanlışı olan kim varsa hepsinden tek tek hesap sorulacaktır. Kaybettiğimiz canlarla canımız yandı yüreğimiz yandı, ihmali olanların da adalet önünde canının yanacağından kimsenin şüphesi olmasın.

Turizm sektörümüzün de mücadele konusunda artık elini değil, tüm vücudunu taşın altına koyması gerekiyor. Her yıl daha çok turist ağırlayıp daha fazla para kazanırken güvenliğe, konfora ve hizmete daha az yatırım yapamazsınız. İnsan hayatına ve onuruna gerekli değeri vermeyen bir anlayışın turizm sektöründe asla başarı şansı yoktur. Sektörün sağlıklı büyüyebilmesi için çürükleri ayıklaması tercihten öte zaruret haline almıştır. Bolu Kartalkaya faciasından turizmcilerimizin de gereken dersi çıkaracaklarını inanıyorum.

"SAĞLIK SİSTEMİNİ GÜNCELLİYOR, EKSİKLERİNİ GİDERİYORUZ"

Bizden önce imtiyazlı bir kesim dışında halkımızın çoğu için nitelikli sağlık hizmeti almak ciddi bir problemdi. Bu sistemi son 22 yılda attığımız adımlarla eski Türkiye'nin kötü bir hatırası olarak geride bıraktık. Bunun yerine ulaşılabilirlik ve hizmet standardı açısından dünyada örnek gösterilen bir sistemi milletimizin istifadesine sunduk. İhtiyaçlara göre sağlık sistemini güncelliyor, eksiklerini gideriyoruz. Sağlık modelimizde vatandaşlarımızın sağlık hizmetine eriştiği ilk kapı aile hekimlerimiz olacak. Doktorlarımızın her bir vatandaşımıza daha fazla vakit ayırabilmesi için de yeni uygulamaları devreye alıyoruz. Aile hekimlerimizi hastane randevu sistemine entegre ediyoruz. Hastanelerimizde aile hekimlerimiz için randevu kontenjanları ayırdık. Kronik hastalığa sahip vatandaşlarımızın raporlu ilaçlarını yazdırmak için hastanelere gitme zorunluluğunu kaldırdık. Artık bu ilaçları aile hekimleri yazabilecek. Vatandaşlarımıza hekimlerimize güvenmelerini ve kendi sağlıkları için doktor tavsiyesi olmadan ilaç kullanımından uzak durmaları gerektiğini tekrar hatırlatıyorum. Geçtiğimiz hafta sağlık hizmetlerimizin kalitesini daha da yükseltecek ve istismarların önüne geçecek bir adım daha atıldı. Sağlık Bakanlığımız tarafından özel hastaneler yönetmeliğinde bazı önemli değişikliklere gidildi. Yapılan değişiklik gerek hizmet standartları gerek ücret politikaları, gerekse denetim konusunda özel hastanelerimizde artık farklı bir çalışma kültürünün yerleşeceğine inanıyorum.

'DEPREMİN ÜZERİNDEN İKİ YIL BİLE GEÇMEDEN 201 BİN 431 BAĞIMSIZ BİRİMİ HAK SAHİPLERİNE TESLİM ETTİK'

Aziz milletim, değerli basın mensupları, 6 Şubat 2025 Perşembe günü, 53 binden fazla canımızı toprağa verdiğimiz asrın felaketinin ikinci yıl dönümünü geride bırakacağız. Kahramanmaraş Merkezi depremlerde hayatını kaybeden kardeşlerimizi tekrar rahmetle iade ediyor, ailelerine yüce Allah'tan sabır diliyorum. İlk günden beri her kabine toplantımızda deprem bölgesinde yürütülen çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunduk. Başkalarının gündemi ne olursa olsun, depremzedelerimizin durumu ve ihtiyaçları her zaman bizim gündemimizin ilk sırasında yer aldı. Yapılan çalışmaları bizzat takip ettik. Nerede tıkanıklık varsa açılması için müdahale ettik. Engellerin aşılması için ne yapılması gerekiyorsa yaptık. Her fırsatta deprem bölgesini ziyaret ederek depremzede kardeşlerimizle kucaklaştık, dertleştik, inşa ve ihya çalışmalarını yerinde gördük. Depremin üzerinden iki yıl bile geçmeden 201 bin 431 bağımsız birimi hak sahiplerine teslim etmenin bahtiyarlığını yaşadık. Hükümet bu enkazın altında kalır ifadesiyle nasıl bir ruh halinde olduklarını gösteren kifayetsiz muhterislere cevabımızı daha çok konut ve iş yeri teslim ederek verdik. İnşallah Perşembe günü Adıyaman'ın misafiri olacağız. Hem Adıyamanlı kardeşlerimizle hasret gidereceğiz. Hem de iki yılda neler yaptığımızı milletimizle ve Adıyaman halkıyla paylaşacağız. Kabine toplantımızda ilgili bakanlarımızdan son bilgileri aldık. Amacımız afetzede şehirlerimizi alt yapısıyla üst yapısıyla tarihi ve doğal güzellikleriyle eskisinden daha görkemli daha dayanıklı hale getirmektir. İlk gün ne dediysek bugün de aynı hassasiyetle hareket ediyoruz. Yaralar tamamen sarılmadan hak sahibi kardeşlerimiz ev ve iş yerlerine kavuşmadan bize durmak dinlenmek yok.

Detaylar geliyor...

KARTALKAYA'DAKİ YANGIN FACİASI

Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasına ilişkin soruşturma genişliyor. Kabine toplantısında yangının nedenleri ve soruşturma süreci ele alınacak. Böyle bir facianın bir daha yaşanmaması için atılacak adımlar da masada olacak.