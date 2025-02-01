’Hakkınızda icra var’ diyerek milyonluk vurgun yapan çete çökertildi

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık, Teknik Takip ve SAM Büro Amirliği ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında büyük bir dolandırıcılık şebekesi çökertildi. 2024 yılı boyunca ülke genelinde 123 vatandaşı telefonla arayarak kendilerini uzlaştırmacı avukat ve icra memuru olarak tanıtıp, "hakkınızda icra davası var" yalanıyla 10 milyon TL'den fazla para toplayarak dolandırdığı tespit edilen suç örgütüne yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi.

Uzun süreli teknik ve fiziki takip sonucunda, liderliğini C.A.'nın yaptığı suç örgütüne yönelik 101 şüpheli belirlendi. İzmir merkezli İstanbul, Bursa, Balıkesir, Aydın, Antalya, Muğla, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Kırklareli ve Adana olmak üzere toplam 13 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 28 Ocak'ta yapılan baskınlarda suç örgütü lideri de dahil 94 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.