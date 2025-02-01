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'Hakkınızda icra var' diyerek milyonluk vurgun yapan çete çökertildi

Kendilerini uzlaştırmacı avukat ve icra memuru olarak tanıtarak 123 vatandaşı dolandıran şebekeye yönelik İzmir merkezli 13 ilde operasyon düzenlendi. Toplam 10 milyon lira vurgun yapan çetenin lideri de dahil 61 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Giriş Tarihi :01 Şubat 2025 , 15:18 Güncelleme Tarihi :01 Şubat 2025 , 15:18
’Hakkınızda icra var’ diyerek milyonluk vurgun yapan çete çökertildi

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    İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık, Teknik Takip ve SAM Büro Amirliği ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında büyük bir dolandırıcılık şebekesi çökertildi. 2024 yılı boyunca ülke genelinde 123 vatandaşı telefonla arayarak kendilerini uzlaştırmacı avukat ve icra memuru olarak tanıtıp, "hakkınızda icra davası var" yalanıyla 10 milyon TL'den fazla para toplayarak dolandırdığı tespit edilen suç örgütüne yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi.

    Uzun süreli teknik ve fiziki takip sonucunda, liderliğini C.A.'nın yaptığı suç örgütüne yönelik 101 şüpheli belirlendi. İzmir merkezli İstanbul, Bursa, Balıkesir, Aydın, Antalya, Muğla, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Kırklareli ve Adana olmak üzere toplam 13 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 28 Ocak'ta yapılan baskınlarda suç örgütü lideri de dahil 94 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

    ÇOK SAYIDA YASADIŞI MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

    Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda: 3 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek, uyuşturucu madde, dolandırıcılıktan elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda Türk lirası ve döviz, suçta kullanılan çok sayıda telefon, bilgisayar ve dijital materyal ele geçirilerek el konuldu.

    61 KİŞİ TUTUKLANDI

    Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan 94 şüpheliden 6'sı ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 88 şüpheliden 27'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 61 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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