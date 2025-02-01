"Ölmeden önce tek dileğim" demişti... Başkan Erdoğan Gülsüm Sakallı ninenin isteğini gerçekleştirdi

GÜLSÜM NİNENİN HAYALİ GERÇEK OLDU Başkan Erdoğan, İzmir'de yaşayan ve en büyük hayali kendisi ile görüşmek olan 102 yaşındaki Gülsüm Sakallı nine ile görüştü.

"AYAĞINA TAŞ DEĞMESİN" Erdoğan'a dua eden Gülsüm Nine, "Ben seni çok seviyorum. Allah taş dokundurmasın eline ayağına. Hanımına çok selam söyle" dedi.

Gülsüm Sakallı'nın dileği gerçek oldu

Gülsüm Nine, "Cumhurbaşkanı'nın rahmetli annesine olan saygı ve sevgisini haberlerde hep izledim, çok beğendim. Benim hiç çocuğum olmadı. Ben de beni öyle seven bir evladım olmasını isterdim." demişti.

Gülsüm Nine, "Ben Atatürk'ü de hatırlıyorum, Menderes'i de, İnönü'yü de... Şimdi ise anne sevgisini yüce gören ve ülkesini seven bir lider olan Erdoğan ile oturup sohbet etmek, ona kendi ellerimle bir bardak çay ikram edip birlikte içmek istiyorum." ifadelerini kullanmıştı.