PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

"Ölmeden önce tek dileğim" demişti... Başkan Erdoğan Gülsüm Sakallı ninenin isteğini gerçekleştirdi

İzmir’de yaşayan 102 yaşındaki Gülsüm Sakallı en büyük isteğinin ölmeden önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı bir kez görebilmek olduğunu söylemişti. Başkan Erdoğan bugün İzmir'de Gülsüm Sakallı nine ile görüştü.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :01 Şubat 2025 , 15:40 Güncelleme Tarihi :01 Şubat 2025 , 15:47
Ölmeden önce tek dileğim demişti... Başkan Erdoğan Gülsüm Sakallı ninenin isteğini gerçekleştirdi

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İzmir 8. Olağan İl Kongresi için İzmir'e gitti.

    GÜLSÜM NİNENİN HAYALİ GERÇEK OLDU
    Başkan Erdoğan, İzmir'de yaşayan ve en büyük hayali kendisi ile görüşmek olan 102 yaşındaki Gülsüm Sakallı nine ile görüştü.

    "AYAĞINA TAŞ DEĞMESİN"
    Erdoğan'a dua eden Gülsüm Nine, "Ben seni çok seviyorum. Allah taş dokundurmasın eline ayağına. Hanımına çok selam söyle" dedi.

    "TEK İSTEĞİM ERDOĞAN'I GÖRMEK" DEMİŞTİ
    Gülsüm Sakallı Yeniasır'a verdiği röportajda en büyük arzusu ölmeden önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı görmek olduğunu söylemişti.

    Gülsüm Sakallı'nın dileği gerçek olduGülsüm Sakallı'nın dileği gerçek oldu

    Gülsüm Nine, "Cumhurbaşkanı'nın rahmetli annesine olan saygı ve sevgisini haberlerde hep izledim, çok beğendim. Benim hiç çocuğum olmadı. Ben de beni öyle seven bir evladım olmasını isterdim." demişti.

    Gülsüm Nine, "Ben Atatürk'ü de hatırlıyorum, Menderes'i de, İnönü'yü de... Şimdi ise anne sevgisini yüce gören ve ülkesini seven bir lider olan Erdoğan ile oturup sohbet etmek, ona kendi ellerimle bir bardak çay ikram edip birlikte içmek istiyorum." ifadelerini kullanmıştı.