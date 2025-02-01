AK Parti’de büyük kongre heyecanı! Başkan Erdoğan ne mesaj verecek?

KONGRE GÜNDEMİ BELLİ OLDU AK Parti'nin büyüdüğü, güçlendiği, kadrolarını tahkim ettiği süreç olarak değerlendirilen büyük kongreye ilişkin kongre gündemi de belli oldu.

AK Parti'nin 8'inci Olağan Büyük Kongresi, 23 Şubat'ta Ankara'da gerçekleşecek. (AA)

Kongrede, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nun (MKYK) 75 asıl 35 yedek üyesi, Merkez Disiplin Kurulu'nun (MDK) 15 asıl 5 yedek üyesi, Genel Merkez Parti İçi Demokrasi ve Hakem Kurulu'nun (GMPDHK) 3 asıl 2 yedek üyesi, Siyasi Erdem ve Etik Kurulu'nun (SEEK) 5 asıl 2 yedek üyesi seçilecek.

Parti tüzüğüne göre, kongrelerin toplanması için delege toplam sayısının en az dörtte birinin katılımının gerekliliği baz alınıyor. Yeterli katılımın olmaması durumunda ise ilk toplantıya katılanlar ile ikinci toplantı gerçekleştirilecek. Kongreyi yönetecek divan için de seçim gerçekleştirilmesi gerekliliği bulunuyor. Parti tüzüğüne göre, divan başkanlığına tek aday olur ise açık oylama, birden fazla aday var ise seçim usulü genel kurul tarafından verilen kararla gerçekleştiriliyor. Divan heyetinin ise açık oylama ile oluşturulması gerekiyor.