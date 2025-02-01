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AK Parti'de büyük kongre heyecanı! Başkan Erdoğan ne mesaj verecek?

AK Parti'nin 8'inci Olağan Büyük Kongresi, 23 Şubat'ta Ankara'da gerçekleşecek. Kongrede, partinin yenilenme süreci tamamlanacak ve yeni yönetim kadroları belirlenecek. Başkan Erdoğan'ın kongrede yenilenme ve enerji mesajı vermesi bekleniyor.

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Giriş Tarihi :01 Şubat 2025 , 07:01 Güncelleme Tarihi :01 Şubat 2025 , 07:18
AK Parti’de büyük kongre heyecanı! Başkan Erdoğan ne mesaj verecek?

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    AK Parti'nin aylardır devam eden yenilenme süreci 23 Şubat'ta Ankara'da toplanacak 8'inci Olağan Büyük Kongre'yle tamamlanacak.

    KONGRE GÜNDEMİ BELLİ OLDU
    AK Parti'nin büyüdüğü, güçlendiği, kadrolarını tahkim ettiği süreç olarak değerlendirilen büyük kongreye ilişkin kongre gündemi de belli oldu.

    AK Parti'nin 8'inci Olağan Büyük Kongresi, 23 Şubat'ta Ankara'da gerçekleşecek. (AA)AK Parti'nin 8'inci Olağan Büyük Kongresi, 23 Şubat'ta Ankara'da gerçekleşecek. (AA)

    Kongrede, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nun (MKYK) 75 asıl 35 yedek üyesi, Merkez Disiplin Kurulu'nun (MDK) 15 asıl 5 yedek üyesi, Genel Merkez Parti İçi Demokrasi ve Hakem Kurulu'nun (GMPDHK) 3 asıl 2 yedek üyesi, Siyasi Erdem ve Etik Kurulu'nun (SEEK) 5 asıl 2 yedek üyesi seçilecek.

    Parti tüzüğüne göre, kongrelerin toplanması için delege toplam sayısının en az dörtte birinin katılımının gerekliliği baz alınıyor. Yeterli katılımın olmaması durumunda ise ilk toplantıya katılanlar ile ikinci toplantı gerçekleştirilecek. Kongreyi yönetecek divan için de seçim gerçekleştirilmesi gerekliliği bulunuyor. Parti tüzüğüne göre, divan başkanlığına tek aday olur ise açık oylama, birden fazla aday var ise seçim usulü genel kurul tarafından verilen kararla gerçekleştiriliyor. Divan heyetinin ise açık oylama ile oluşturulması gerekiyor.

    Başkan Erdoğan. (AA)Başkan Erdoğan. (AA)

    YENİLENME VE ENERJİ MESAJI VERİLECEK
    Kongrenin açılışının ardından belirlenen kongre divanı gündemi okuduktan sonra Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kürsüye çıkarak partililere hitap edecek. Başkan Erdoğan'ın konuşmasında, yenilenme ve enerji mesajı vermesi bekleniyor.

    Başkan Erdoğan. (AA)Başkan Erdoğan. (AA)

    TÜZÜK, BÜTÇE, MKYK RAPORU OYLANACAK
    Başkan Erdoğan'ın konuşmasının ardından ise Tüzük Değişikliği Komisyon Raporu'nun okunması, gelir-gider ve kesin hesap raporunun okunması, müzakeresi ve oylaması gerçekleştirilecek. Ardından ise gelecek dönem tahmini bütçe oylanacak. Ardından ise Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, faaliyet raporunu kongrede sunacak ve oylanacak.

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